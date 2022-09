Vorbilder für Schlaganfall-Patienten : Als der Mann, der Papa, plötzlich im Wohnzimmer lag

Ein Alltag im Zeichen der Pflege: Günther Winkelmann, 78, wird von seiner Frau Elisabeth (rechts), Tochter Rita (stehend) und Sarah Barnett umsorgt. Foto: Wolfgang Sevenich

Würselen Günther Winkelmann, 78, erlitt 2015 einen Schlaganfall. Die Würselener Familie kämpft, trotzt, will leben. Dafür wurden sie von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe für einen Preis nominiert.

Weiterleiten Drucken Von Rauke Xenia Bornefeld

Den 12. September 2015 werden Günther Winkelmann und seine Familie nicht vergessen – wie auch? Werden sie doch jeden Tag an die Folgen des denkwürdigen Tages erinnert: Günther Winkelmann, 78, ist seitdem halbseitig gelähmt, sitzt überwiegend im Rollstuhl und ist ein Pflegefall. Am 12. September 2015 hatte er einen schweren Schlaganfall. Er, seine Frau Elisabeth und seine Tochter Rita haben sich in diesem Schicksal allerdings nicht ergeben. Sie kämpfen, sie trotzen, sie wollen leben. Dafür wurden sie jetzt von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe (SDSH) für den Motivationspreis nominiert.

Genau genommen wurde Günther Winkelmann nominiert, weil das die Bedingungen der Stiftung so vorsehen. Betroffene, Fachleute oder Selbsthilfegruppen, deren Engagement im Kampf gegen den Schlaganfall und seine Folgen für andere ein Vorbild sein kann, können ausgezeichnet werden (siehe www.schlaganfall-hilfe.de). Doch Günther Winkelmann ist seit sieben Jahren nicht mehr ohne seine Familie denkbar. Ehefrau und Tochter organisieren den Tag zwischen Pflegedienst, Therapieeinheiten und täglichem Üben. Sie informieren sich, legen, wo es Not tut, Widerspruch ein, nerven Rehaklinik-Mitarbeiter und Krankenkassen-Sachbearbeiter, sie übernehmen einen Teil der Pflege. Und geben dem 78-Jährigen damit Mut für sein Leben, obwohl sich das durchaus beschwerlich nennen lässt. „Es ist so gut, wie es sein kann“, erklärt Günther Winkelmann. „Wenn Rita übernimmt, dann bin ich zufrieden.“

Früher war er derjenige, der bestimmt hat. Er arbeitete 48 Jahre als Außenhandelskaufmann, sorgte allein für das Familieneinkommen. Er fuhr das Auto und kümmerte sich deshalb auch um die Einkäufe. „Alle hörten auf sein Kommando“, erinnert sich Elisabeth Winkelmann. Mit Beginn der Rente engagierte er sich noch mehr als sowieso schon in der Tischtennisabteilung bei Raspo Brand. Arbeit und Tischtennis – das bestimmte nach Aussage seiner Familie einen Großteil von 71 Lebensjahren. „Und dann lag er plötzlich im Wohnzimmer auf dem Boden“, erzählt seine Frau. Schlaganfall mit schwerer Gehirnblutung. Er selbst sagt: „Ich war vorher fast nie krank. Ich wollte nicht krank sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eingeschränkt sein würde.“

Für die ganze Familie war und ist die plötzliche Pflegebedürftigkeit dieses gestandenen Mannes und der damit verbundene Rollenwechsel eine Herausforderung. Was sie alle antreibt? Rita Winkelmann formuliert es so: „Papa wieder besser herstellen.“ Dafür laufen sie Sturm in der Rehaklinik, die den Vater und Ehemann bereits nach wenigen Wochen für austherapiert gehalten hat. Sie intervenieren bei Krankenkassen und holen sich Informationen ein, was helfen kann und was dem Schlaganfallpatienten eigentlich an Hilfsmitteln, Unterstützungsleistungen und Therapien zusteht. „Von allein sagen einem die Krankenkassen leider nichts“, meint Rita Winkelmann.

Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten wird über die Schulter geschaut, damit alle wissen, welche Übungen die Beweglichkeit und Selbstständigkeit von Günther Winkelmann erhalten und verbessern. Nur das Umsorgen auch mal sein zu lassen, damit Günther Winkelmann auch seine Selbstständigkeit trainieren kann, fällt beiden Frauen auch nach sieben Jahren noch schwer.

Für all das investiert die Familie, vor allem Tochter Rita viel. Seit sich Mutter Elisabeth auch noch den Fuß gebrochen hat und deshalb selbst wenig mobil ist, stemmt sie vieles allein, vor allem die nächtliche Pflege. Ihr Bruder hilft, soweit er es zeitlich schafft. Ihrer Arbeit als Botin unserer Zeitung geht sie verlässlich nach, ihre Schauspielkarriere bei Film und Fernsehen hat allerdings gelitten, weil sie viel weniger Zeit zur Verfügung hat. „Das fängt schon bei Castings an. Die muss ich immer um meine Eltern herumbauen.“

Jury wählt aus 78 Vorschlägen

Sie beklagt das nicht, stellt eher fest. Allerdings wünscht sie sich: „Die Politik sollte mehr für pflegende Angehörige tun.“ Und wenn es schon nicht mehr Pflegegeld geben kann – davon bezahlt Familie Winkelmann derzeit die Hilfsmittel und hin und wieder mal einen Krankentransport, damit Günther Winkelmann auch mal rauskommt – dann wenigstens mehr Wertschätzung und Gehör. „Warum pflegenden Angehörigen nicht mal ab und zu einen Gutschein für eine Massage zukommen lassen?“, hat Rita Winkelmann auch gleich einen praktischen Vorschlag parat, wie das aussehen könnte.