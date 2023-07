Trauer um Agnes Völker : Bardenberg hat eine engagierte Kämpferin für andere verloren

Agnes Völker ist in der Nacht auf vergangenen Samstag verstorben. Foto: Wolfgang Sevenich

Würselen Immer und mit voller Energie setzte sich die Bardenbergerin für andere ein: In der Nacht zu vergangenem Samstag ist Agnes Völker im Alter von 66 Jahren gestorben.

Gut zwei Wochen brodelte die Gerüchteküche im Dorf: „Hast Du gehört, Agnes Völker ist krank!“ Nun ist es kein Gerücht mehr: In der Nacht zu Samstag hat Agnes Völker, die sich über so viele Jahre mit schier unglaublicher Energie für Hilfsbedürftige und Vereine gleichermaßen eingesetzt hat, den Kampf um ihr eigenes Leben verloren.

Aus dem Lohbusch-Clan kommend lernte Agnes Völker schon in jungen Jahren, sich in Gemeinschaften zu engagieren und auch Verantwortung zu übernehmen. Zunächst waren da der Karneval und die Pfadfinder. In beiden Gemeinschaften übernahm sie nicht nur Vorstandsarbeiten, sondern gleich auch Führungsrollen.