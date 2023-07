Immobilien der LEG : Ärger über zugewucherte Siedlung in Alsdorf

Alsdorf In Alsdorf sind Eigentümer für die Reinigung von Straßen und Gehwegen zuständig. Rund um die fünf Wohnblöcke der LEG in Hoengen sieht man nichts von dieser Regelung. Doch es gibt gute Nachrichten.

Viel wurde in den vergangenen Jahren über Schottergärten diskutiert, die gerade der Natur zugewandte Zeitgenossen als Zumutung empfinden. Sozusagen das krasse Gegenteil stellt die Liegenschaft der LEG in Alsdorf-Hoengen dar. Das Gelände sieht aus wie im Jahr nach der Zombie-Apokalypse: von Menschenhand seit langem unberührt und entsprechend zugewuchert und verwildert.

Unsere Zeitung ist durch Michael Carduck auf den Zustand der Fläche aufmerksam gemacht worden. Er ist kein Mieter der LEG, wohnt aber ganz in der Nähe. „Das ganze Viertel wird runtergezogen“, ärgert er sich. „Besucher haben mich schon gefragt, wo ich denn bitte wohne.“ Das Problem sei für die Anlieger schon seit Jahren ein Ärgernis, Beschwerden an die Stadt hätten allerdings keinen dauerhaften Erfolg gezeitigt. Die Stadtverwaltung bestätigt auf Nachfrage, dass es „immer mal wieder Beschwerden“ gegeben habe, auch über Ratten. Zurzeit liege aber nichts vor.

Dabei beschränkt sich der verwilderte Zustand gar nicht mal nur auf das Grundstück selbst, sondern auch auf die umliegenden Straßen und Gehwege, wie Carduck bei einer kurzen Runde um den Block aufzeigt. In der Tat wuchert in den Rinnsteinen das Unkraut und an den Grenzen zum Gelände sammelt sich der Müll. An der Ecke Kirchstraße/Verbindungsstraße muss man den Kopf einziehen, um einen Baum zu passieren, der offenbar schon seit geraumer Zeit nicht mehr zurückgeschnitten wurde. Im Winter werde übrigens auch kein Schnee geräumt, sagt Michael Carduck.