L23-Baustelle geht weiter : Ab Montag Verkehr zwischen Würselen und Herzogenrath eingeschränkt

Szene aus August 2022: Die monatelangen Arbeiten an der L23 zwischen Würselen und Herzogenrath gehen jetzt in ihre letzte Phase. Foto: Wolfgang Sevenich

Würselen/Herzogenrath Straßen.NRW setzt seine Arbeiten an der L23 im Wurmtal fort. Das hat wieder Auswirkungen auf die Pendler zwischen Würselen und Herzogenrath.

Bis voraussichtlich Ende Februar führt Straßen.NRW die Sanierung an der L23 im Wurmtal zwischen Würselen und Herzogenrath fort. Beginn ist am Montag, wie die Behörde am Freitag um 16 Uhr mitteilt. Es ist das letzte Teilstück von rund 150 Metern, das auf Würselener Seite noch nicht saniert ist.