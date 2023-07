Bürgeridee wird geprüft : A544-Sperrung: Extra Schnellbus zwischen Würselen und Aachen?

Antworten, Ausweichstrecken und Alternativen : Diese fünf Fakten zur A544-Teilsperrung muss jeder Pendler wissen Am heutigen Montag ist es so weit – die A544 wird vom Europaplatz bis zur Auffahrt Verlautenheide am Aachener Kreuz gesperrt. Zumindest vorerst. Was bedeutet das genau? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.