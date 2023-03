Schutzgemeinschaft Deutscher Wald : 900 Esskastanien-Setzlinge treffen auf 40 junge Leute mit Spaten

Würselen Große Baumpflanzaktion im Würselener Wald: Mitglieder der Deutschen Waldjugend, Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, forsten Fichtenbrache auf.

Der Kampf um den Wald und gegen den Klimawandel ist eine generationsübergreifende Aufgabe: So hat sich jetzt die Deutsche Waldjugend (DWJ), Jugendorganisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, eine Brachfläche im Würselener Forst vorgenommen. Wegen starken Borkenkäferbefalls war der Fichtenhieb in den Vorjahren dringend notwendig gewesen und der Adlerfarn eroberte sich in Folge das Gebiet. Deshalb war die Pflanzaktion der Waldjugend – die Jugendlichen kamen aus verschiedenen Horsten in ganz NRW – von großer Dringlichkeit. Unterstützt vom Landes-Patenförster der Waldjugend, Thomas Weber vom Forstamt Rhein-Sieg-Erft, wurden die 900 Esskastanien-Setzlinge gepflanzt und zum Schutz vor Wildverbiss, vornehmlich Rehe, mit Wuchshüllen versehen.