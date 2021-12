Lebensgefährlich verletzt : 78-jähriger Fußgänger von Auto angefahren

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Würselen Ein 78-Jähriger ist am Montagmorgen in Broichweiden bei einem Zusammenprall mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Autofahrer gab an, den Mann nicht gesehen zu haben.

Gegen 7.50 Uhr am Montag war der 78-jährige Fußgänger an der Hauptstraße in Broichweiden in Würselen unterwegs. Nach Angaben der Polizei erfasste ihn ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf Höhe einer Baustelle. Der Autofahrer kam aus Richtung Alsdorf.

Der junge Mann aus Eschweiler gab an, den Mann aufgrund der seines Erachtens schlechten Sicht- und Witterungsverhältnisse auf der Fahrbahn zu spät erkannt zu haben. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenprall.

Der 78-Jährige aus Würselen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei besteht Lebensgefahr.

Die Hauptstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme rund eine Stunde lang gesperrt.

(red/pol)