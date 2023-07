Infoveranstaltung : 14.000 Haushalte können in Würselen Glasfaser erhalten

14.000 Haushalte können in Würselen Glasfaser erhalten

Laufen in vielen Orten: die Arbeiten für den Glasfaserausbau.

Würselen Stadt Würselen, die Städteregion Aachen und die Telekom erklären, wie der Glasfaserausbau vonstatten geht.

In Würselen werden insgesamt etwa 14.000 Haushalte an die leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur angeschlossen. Die Stadt und die Städteregion begleiten die Deutsche Telekom bei der Errichtung des Glasfasernetzes.

Wer sich bis Jahresende 2023 für einen Hausanschluss entscheidet, erhält diesen kostenlos. Später beauftragte Hausanschlüsse werden in Rechnung gestellt. Alle Hauseigentümer und -eigentümerinnen, deren Immobilie im Ausbaugebiet liegt, wurden nach Angaben der Stadt nun in einem Schreiben zu einer Informationsveranstaltung eingeladen: Mittwoch, 16. August, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses am Morlaixplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.