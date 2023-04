Durch die Städteregion : 112-Kilometer-Spendenmarsch sorgt für Gänsehautmomente

Am Ziel in Merzbrück: Auf Stefan Hähnert warteten viele Umarmungen und Glückwünsche, als er seinen Spendenmarsch am Sonntag um 10.45 Uhr beendete. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen/Städteregion 112 Kilometer wollte der Würselener Feuerwehrsportler Stefan Hähnert in Uniform durch die Städteregion marschieren. Er musste zwar aufgeben, kam aber ins Ziel. Die Spendenaktion war eine große Teamleistung.

Die Himmelsleiter bei Roetgen und die nächtlichen Bedingungen in der Eifel waren die Endgegner für Stefan Hähnert. Der 24 Jahre alte Feuerwehrsportler musste seinen 112-Kilometer-Spendenmarsch in Feuerwehruniform durch die gesamte Städteregion Aachen nach 65 Kilometern in Simmerath abbrechen.

Nach mehr als der Hälfte der Strecke kam er nach 3 Uhr in der Früh von zwei Kameraden gestützt bei der dortigen Feuerwehr an. Aber: Gescheitert ist die Aktion mitnichten. Der Würselener Hähnert und sein Team zogen den Spendenmarsch bis zum Ziel um 10.45 Uhr am Sonntag auf Merzbrück durch – andere liefen für ihn weiter, Hähnert selbst wurde auf einem Quad zum Endpunkt gebracht.

„Ich bin stolz darauf, so ein Superteam bei mir zu haben, das mich heile durchgetragen hat durch das Projekt, und darauf, dass wir nicht gesagt haben: ,Wir beenden das jetzt, gehen nach Hause und schlafen’“, sagte Hähnert am Sonntagvormittag im Nieselregen. War der 2,05-Mann denn auch zufrieden mit sich, obwohl er die volle Distanz nicht gehenden Fußes geschafft hat? „Zufrieden ist ein Läufer ja nie, ein Feuerwehrsportler erst recht nicht.“

Hähnert hatte sich am Samstag zu diesem Gewaltmarsch aufgemacht, um Spenden für schwerkranke Kinder zu sammeln. Seine Motivation: seine eigenen Erfahrungen. Weil er als Kind zu schnell gewachsen war und am Rücken operiert werden musste, leidet er bis heute unter teils höllischen Schmerzen, wie er sagt. Wegen seiner Erkrankung sei er in seiner Kindheit zudem gemobbt worden. 5.000 Euro hatte er bereits zusammen, bevor er die ersten Meter ging. Wie viel Geld er für den Verein Herzkrankes Kind Aachen und seine Mission Herzrasen gesammelt hat, wird Anfang der Woche feststehen. Hähnert schätzt 10.000 bis 14.000 Euro. Wer noch spenden möchte, kann hier klicken.

Erste körperliche Probleme spürte Hähnert bereits relativ am Anfang der Strecke (Startpunkt Merzbrück) zwischen Alsdorf und Herzogenrath. Dennoch zog er bis Simmerath durch. Dort musste Hähnert sich auf eine Trage in einem Krankentransportwagen legen.

Foto: Monika Corsten 16 Bilder Feuerwehrsport Stefan Hähnert unterwegs für schwerkranke Kinder

Aufgrund seiner Probleme und weil das Team durchfroren und durchnässt war, entschied man gemeinsam: Stefan darf nicht mehr weiterlaufen. „Wir sind um 4 Uhr zur DRK-Wache in Stolberg und von dort um 8 Uhr weiter im Konvoi über Eschweiler bis nach Merzbrück“, sagte Monika Corsten am Sonntag. Mit ihr zusammen absolvierte Hähnert vor zwei Jahren einen ähnlichen Spendenmarsch, sie schafften 50 Kilometer in zehn Stunden. Dieses mal waren es 65 Kilometer in zwölf Stunden. „Es ist unfassbares Erlebnis“, betonte Corsten. „Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an die Kameradschaft denke, die wir überall erfahren haben. Das ist Feuerwehr.“

Bis zu 30 spontane Läufer haben Hähnert auf seinem Weg begleitet. Ein Feuerwehrkamerad blieb gar von Aachen bis Simmerath an seiner Seite. Es werde jetzt einige Tage und Wochen dauern, bis sich sein Körper von der Anstrengungen und den Schmerzen (unter anderem allergische Reaktionen an Beinen, ausgelöst von der Uniform), sagte Hähnert im Ziel. Seine nächste Herausforderung ist indes nicht weit: Am 30. April, also in zwei Wochen, startet der 24-Jährige beim Powerman-Lauf in Alsdorf. Mit 25 Kilo schwerer Uniform bei der Sprintdistanz.