Unfallserie in der Region : Wieder fordert ein Frontalzusammenstoß Schwerverletzte

In beiden Unfallfahrzeugen wurden Menschen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit schwerem Hydraulikgerät befreien. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Update Alsdorf/Würselen Eine Serie von schweren Frontalzusammenstößen auf den Straßen der Region hält Polizei und Rettungskräfte in Atem. Am Dienstagnachmittag prallten in Alsdorf zwei Autos gegeneinander, zwei Menschen wurden schwer verletzt.