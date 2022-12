Silvesterfeuerwerk : Wie halten Sie es mit dem Böllern?

Böllern in der Silvesternacht – die Meinungen dazu gehen auseinander. Viele haben sich nach zwei Jahren des Verkaufsverbots bestens ausgerüstet, andere indes lehnen Feuerwerk grundsätzlich ab. Foto: dpa-tmn/Lino Mirgeler

Meinung Nordkreis Wie halten es die Bürgerinnen und Bürger im Nordkreis mit dem Feuerwerk in diesem Jahr? Wir haben uns umgehört. Und Sie können auch abstimmen – in unserer Umfrage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Conny Stenzel-Zenner

Pierre Schuhmacher (47), Informatiker aus Würselen: „Tatsächlich verzichten wir dieses Jahr auf das Böllern. Unsere Kinder sind groß und werden am 31. Dezember noch zum Abendessen da sein, aber dann sind sie weg. Für uns und unsere Freunde wird ein Tischfeuerwerk aufgebaut. Wir werden nach dem Raclette-Essen einen Spieleabend machen. Und dann haben wir um Mitternacht keine Böller mehr im Kopf.“

Pierre Schuhmacher. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Horst Küffen (80), Rentner aus Alsdorf: „Wir verzichten grundsätzlich auf das Böllern. Vor vielen Jahren kam mal ein Heuler in den Hausflur geschossen. Damals ist nichts passiert, aber diese Geschichte hat in unserer Erinnerung Spuren hinterlassen. Wir böllern also nicht. Allerdings finde ich es gut, wenn andere Menschen aus Traditionsgründen böllern. An solchen Traditionen sollte auf jeden Fall auch festgehalten werden.“

Horst Küffen. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Gökay Göktan (40), Logistiker aus Alsdorf: „Eigentlich böllere ich nicht so gerne, aber in diesem Jahr mache ich das wegen der Kinder. Warum ich Böllern aber nicht so gerne habe? Wegen der Umweltverschmutzung, denn es wird wirklich viel Feinstaub freigesetzt, es stinkt und es ist laut. Zusätzlich kostet es auch noch viel Geld.“

Gökay Göktan. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Mustafa Ajeni (42), Montagemitarbeiter aus Alsdorf: „Ich finde es schön, wenn die Leute sich freuen und das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßen. Ich selbst mag nicht böllern. Ich komme aus Syrien, aus dem Krieg. Wenn zu Silvester die Raketen in die Luft geschossen werden, dann habe ich zuerst mal Angst, denn dann erinnert alles an den Krieg, den ich erlebt habe.“

Mustafa Ajeni. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Martina Klinkenberg (58), Friseurin aus Herzogenrath: „Ich verzichte jedes Jahr aufs Böllern. Als ich Kind war, ist mal eine Rakete sehr nah an mir explodiert. Damals ist glücklicherweise nichts passiert, aber seither habe ich Angst. Also gehe ich jedes Jahr um Mitternacht kurz nach draußen und dann aber wieder rein, um das Treiben aus sicherer Entfernung zu beobachten. Ich habe übrigens auch nie mit meinen Kindern geböllert.“

Martina Klinkenberg. Foto: Conny Stenzel-Zenner

René Vohn (50), Neuropsychologe aus Herzogenrath: „Die letzten zehn Jahre habe ich nicht geböllert, allerdings wird sich das in diesem Jahr ändern. Unser Sohn ist zwölf geworden, und er wünscht sich genau das: nämlich böllern. Also habe ich alles, was knallt, für Kinder gekauft. Ihm geht es ja ums Anzünden. Wir böllern also wirklich und zünden keine Raketen.“

René Vohn. Foto: Conny Stenzel-Zenner