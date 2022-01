Tattoo-Farben verboten : Wie bunt darf es auf der Haut demnächst noch zugehen?

Ist ein Fan bunter Tattoos: Tätowiererin Maren Wintersberger. Foto: MHA/Günther von Fricken

Nordkreis In dieser Woche ist in der Europäischen Union die „Reach-Verordnung“ in Kraft getreten. Tattoo-Farben mit chemikalischen Substanzen, die aus Sicht der EU potenziell gesundheitsgefährdend sind, dürfen keine Verwendung mehr finden. Die Branche ist empört.