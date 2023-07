Bedroht, exotisch, gefährlich : Welche Tiere in der Städteregion privat gehalten werden (dürfen)

Nicht alle sind als Haustiere erlaubt: (v.l.o.) Panther, Kraushaarvogelspinne, griechische Landschildkröte, arabische Cobra, Krokodil und Löwe. Foto: Fotos: dpa, Montage: grafik

Städteregion Von der Schildkröte über Echsen, Spinnen, Krokodile bis zu Raubkatzen – in NRW und damit der Region haben Privatpersonen bei Haustieren viele Optionen. Aber was kommt hier tatsächlich vor?

Wenn man‘s recht überlegt, ist so ein Löwe als Haustier schon eine ziemlich unpraktische Sache. Er ist groß, braucht deshalb viel Platz, und kann unverhältnismäßig laut brüllen. Im Zweifel frisst er einem die Haare vom Kopf und wenn sich die Gelegenheit bietet den Halter möglicherweise gleich mit. Und doch soll es Menschen geben, in deren Augen die Vorteile überwiegen. Und wissen Sie was? In der Städteregion Aachen dürften diese Zeitgenossen sich so ein Tier tatsächlich in den Garten stellen.

Nordrhein-Westfalen ist nämlich eines der Bundesländer, in denen das durchaus erlaubt ist. Für Riesenschlangen oder Krokodile gilt übrigens das Gleiche. Ein paar Voraussetzungen müssen erfüllt sein, okay, aber die Hürden sind vergleichsweise niedrig. Platz und Ausrüstung müssen vorhanden sein, die Tiere Richtlinien entsprechend unterbringen zu können. Und es muss nachgewiesen werden, dass die Tiere keine Wildfänge sind, sondern aus einer Nachzucht stammen. In europäischen Nachbarstaaten soll man an solche Tiere kommen können.

Dass es private Haltungen von großen Raubkatzen in Deutschland gibt, daran herrschen keine Zweifel. Der jüngste Fall in Berlin und dem Umland, wo die Polizei nach einem frei laufenden Tier gesucht hatte, das zunächst für eine Löwin gehalten wurde, hatte sich zwar als Fehlalarm herausgestellt, durchaus aber wieder einmal das öffentliche Interesse auf Wildtierhaltung in Deutschland gelenkt.

Die Regeln dafür sind zu einem großen Teil Ländersache. Während einer Privatperson in Berlin das Halten eines Löwen oder Tigers etwa verboten ist, gilt für unsere Region das Gegenteil. Dennoch: Anfragen zur Haltung einer großen Raubkatze – das mag nun wenig überraschen – habe es in der Städteregion noch nicht gegeben, erklärt Pressesprecher Detlef Funken auf Anfrage unserer Redaktion. Für andere Tiere, für deren private Haltung sich auch die Behörden interessieren, dagegen schon.

Handelt es sich etwa um besonders geschützte Wirbeltiere, dann muss die Untere Naturschutzbehörde Bescheid wissen. Geht es laut Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) um besonders „giftige Tiere, welche aufgrund ihrer starken Giftwirkung nach Bissen oder Stichen eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Menschen darstellen können“, dann muss die Haltung dem LANUV angezeigt werden.

Bei der Unteren Naturschutzbehörde der Städteregion sind circa 4300 Tiere von rund 1100 Haltern gemeldet und in einer Datenbank erfasst. Die Zahl sollte allerdings eher als grober Richtwert interpretiert werden, da Fortzüge oder gestorbene Tiere häufig nicht abgemeldet werden, wie Funken erklärt. Die letzte Abfrage bei den Haltern liegt demnach etwa zwei Jahre zurück.

Bemerkenswert ist, dass es sich bei fast der Hälfte der gemeldeten Tiere um Landschildkröten handelt. Die meisten dieser Tiere seien streng geschützt und in der EU-Artenschutzverordnung „ganz oben angesiedelt. Für diese Tiere benötigt man eine EU-Bescheinigung mit einer Fotodokumentation, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden muss.“ Geschehe das nicht, dürfe das Tier nicht weiter gehalten werden.

Neben den Landschildkröten seien viele weitere Reptilien bei der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet – Schlangen und Echsen etwa –, daneben aber auch Papageien und Waldvögel. Insbesondere bei der Vogelhaltung sei wichtig, die Tiere durch Ringe oder Transponder adäquat zu kennzeichnen.

Kontrolliert werde nur, wenn Papiere für die Tiere nicht in Ordnung seien, von den Haltern widersprüchliche Aussagen gemacht werden oder aus der Bevölkerung Hinweise auf eine nicht tiergerechte Haltung oder andere Missstände eingehen. Dann schaue bei den Haltern behördlicher Besuch vorbei. „Bei Verdacht auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, schlechte Haltung oder kranke Tiere etwa, wird das Veterinäramt eingeschaltet – so wie bei allen Tierarten“, stellt Funken heraus. Bei größeren Beständen werde in unregelmäßigen Abständen kontrolliert.

Die Haltung von giftigen Tieren – betroffen sind bestimmte Schlangen-, Skorpion- und Spinnenarten – hat der nordrhein-westfälische Landtag mit Beginn des Jahres 2021 in einem eigenen Gesetz reguliert. Laut diesem Gifttiergesetz NRW ist die private Haltung und Neuanschaffung dieser Tiere seit dem 1. Januar 2021 verboten.

Wer zu diesem Zeitpunkt bereits ein paar giftige Webspinnen, Baumnattern oder ähnliche Tiere im heimischen Terrarium gehalten hatte, durfte diese unter bestimmten Voraussetzungen aber fortführen. Zu diesen Voraussetzungen gehört zum Beispiel der Nachweis, dass eine Haftpflichtversicherung besteht, die von den Tieren verursachte Personen- oder Sachschäden oder Kosten, die durch das Einfangen ausgebüxter Tiere entstehen, abdeckt. Mindestversicherungssumme: 1 Million Euro.