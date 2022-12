Online Lernen für die Fachoberschulreife : Weiterbildungskolleg der Städteregion beteiligt sich an Schulversuch

Das Weiterbildungskolleg der Städteregion nimmt an einem Schulversuch teil. Einrichtungsleiterin Marliese Schopen (links) und Claudia Gerstenhauer, Leiterin des Standorts in Aachen, sind schon gespannt auf die Ergebnisse. Foto: Jan Mönch

Städteregion Das Weiterbildungskolleg muss ein möglichst hohes Maß an Flexibilität bieten. Deshalb kann die Fachoberschulreife ab Februar in Teilen auf Distanz erworben werden.

Nur die allerwenigsten Schüler des Weiterbildungskollegs der Städteregion sind ausschließlich Schüler. Im Normalfall streben sie ihren Schulabschluss neben einer Berufstätigkeit an, manche absolvieren Praktika, nicht selten haben sie zudem bereits Kinder. Dementsprechend ist es für die Einrichtung, die Standorte in Aachen und in Würselen unterhält, entscheidend, ein möglichst hohes Maß an Flexibilität bieten zu können. Die soll nun ausgebaut werden.

Mit seiner Abendrealschule beteiligt sich das Weiterbildungskolleg am Schulversuch Fachoberschulreife-Online des Landes – als eine von lediglich sechs Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und als einzige im Regierungsbezirk Köln. Statt wie bislang an vier Tagen ist nur noch an drei Tagen – dienstags, mittwochs und donnerstags – die Präsenz in der Aachener Eintrachtstraße notwendig.

Montags indes ist die Präsenz zwar ebenfalls möglich, es kann aber auch mithilfe von iPads, die das Weiterbildungskolleg leihweise zur Verfügung stellt, auf Distanz gelernt werden. Wird beim Erledigen der Aufgaben Hilfestellung benötigt, kann eine Lehrkraft jederzeit über die Software Teams kontaktiert werden. Diese Lehrkraft betreut zugleich die Schüler, die ihre Aufgaben in Präsenz erledigen. „So können wir montags jeden so beschulen, wie es am besten passt“, sagt Marliese Schopen, die Leiterin des Weiterbildungskollegs.

Der Schulversuch umfasst alle mittleren Bildungsabschlüsse, die es in Deutschland gibt: den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 sowie nach Klasse 10, die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk. Im Februar geht es los.

Die Idee für den Schulversuch entstand aus dem Austausch verschiedener nordrhein-westfälischer Abendrealschulen heraus. Man überlegte gemeinsam, wie man denjenigen entgegenkommen könnte, die nicht jeden Tag in Präsenz erscheinen könnten. „Man war bei uns im Kollegium sofort sehr dafür, dass wir uns an dem Schulversuch beteiligen“, berichtet Marliese Schopen. Rund ein Jahr Vorbereitungszeit verging von der Idee bis zum fertigen, vom Land Nordrhein-Westfalen und der Bezirksregierung Köln genehmigten Konzept.

Das Lernen auf Distanz hat mit der Corona-Pandemie eine deutliche Konjunktur erlebt, der sich wohl kaum eine Schule entziehen konnte. Auf ungeteilte Beliebtheit stieß es gleichwohl nicht. Claudia Gerstenhauer, Leiterin des Aachener Standorts des Weiterbildungskollegs, sieht jedoch auch Vorteile für die Abendrealschüler, die über die höhere Flexibilität hinausgehen. Einer davon sei, dass sie nun auch digitale Kompetenzen mit erlernen.

Neuland beschreitet das Weiterbildungskolleg mit dem Online-Unterricht nicht, und das liegt nicht nur am Distanzlernen in der Corona-Pandemie. „Wir haben viel Know-how, weil wir das Abitur online schon so lange anbieten“, sagt Claudia Gerstenhauer, Leiterin des Aachener Standorts des Weiterbildungskollegs. „Diese Erfahrungen müssen jetzt an die Klientel der Abendrealschule angepasst werden.“ Die am Schulversuch teilnehmenden Einrichtungen planten, ihre Ergebnisse regelmäßig zu evaluieren und zusammenzutragen. „Das Schulministerium ist sehr interessiert an hybriden Unterrichtsformen und möchte auch sehen, was dabei herauskommt.“

(jpm)