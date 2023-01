Regionaler Zusammenhalt : Warum Schornsteinfeger aus der ganzen Region einen jungen Kollegen unterstützen

Markus Gleisner aus Stolberg (li.) und Holger Knehaus aus Baesweiler starten mit mehr als zwei Dutzend Kollegen das „Anfegen". Foto: MHA/Günther von Fricken

Städteregion Ein 31-jähriger selbstständiger Schornsteinfeger in Stolberg bekommt am Samstag bei seinem Tagwerk eine Menge Hilfe von seinen Kollegen aus der Region. Was steckt hinter der Aktion?