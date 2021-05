Kostenpflichtiger Inhalt: Landwirt hilft Feuerwehr : Waldbrand in Alsdorf vom starken Wind angefacht

Nur durch einen massiven Löscheinsatz konnte ein Waldbrand in Alsdorf unter Kontrolle gebracht werden. Foto: dag/Dagmar Meyer-Roeger

Alsdorf Ein Waldbrand hat die Feuerwehr am Sonntagabend in Atem gehalten. Der starke Wind fachte das Feuer schnell an. Er drohte, außer Kontrolle zu geraten. Doch auch die Hilfe eines benachbarten Landwirtes brachte die schnelle Wende.