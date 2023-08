In Fahrtrichtung Belgien : Vollsperrung A44-Anschlussstelle Alsdorf am Wochenende

Alsdorf Aufgrund einer Fahrbahnsanierung wird die Auffahrt Alsdorf in Richtung Belgien am kommenden Wochenende gesperrt.

Am Wochenende von Freitag (18.8.), 18 Uhr, bis Montag (21.8.), 5 Uhr, wird die Anschlussstelle (AS) Alsdorf an der A44 in Fahrtrichtung Belgien voll gesperrt. Eine Umleitung über die AS Broichweiden ist eingerichtet. Zugleich steht den Verkehrsteilnehmenden im Bereich der AS Alsdorf in Richtung Belgien nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Einrichtung erfolgt am 18. August ab ca. 16.30 Uhr.