SPD nominiert Landtagskandidaten : Voigt-Küppers und Kämmerling treten erneut an

Voigt-Küppers und Kämmerling treten erneut an

Eva-Maria Vogt-Küppers und Stefan Kämmerling wollen im kommenden Mai für die SPD wieder in den Landtag einziehen. Foto:Johannes Kempen Foto: SPD Unterbezirk Aachen/Johannes Kempen

Weisweiler Eindeutiges Votum: Der SPD-Unterbezirk will Eva-Maria Voigt-Küppers und Stefan Kämmerling wieder nach Düsseldorf schicken.

Die Würselenerin Voigt-Küppers, seit 2010 Mitglied des Landtags und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, sieht auch in den nächsten fünf Jahren ihren Schwerpunkt in den Bereichen Familie und Bildung. In ihrer Bewerbungsrede setzte sich die staatlich anerkannte Erzieherin vor allem mit dem Thema Ganztag auseinander.