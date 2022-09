Zeugenaufruf : Versuchtes Tötungsdelikt in der Linie 51

Versuchtes Tötungsdelikt in der Linie 51

Tatort Linienbus: In einem Bus der Linie 51 hat ein Unbekannter brutal auf einen 54-Jährigen eingeprügelt. Foto: Jan Mönch

Nordkreis Nach einem versuchten Tötungsdelikt in einem Linienbus von Aachen nach Baesweiler (Linie 51) sucht die Polizei Zeugen.

Kurz nach der Haltestelle Annapark waren zwei junge Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.20 Uhr zunächst mit dem Busfahrer in einen verbalen Streit geraten. Wenig später schlug einer der beiden Männer im mittleren Teil des Busses auf einen unbeteiligten 54-Jährigen ein, der so schwere Verletzungen davontrug, dass die Ermittlungsbehörden den Fall später als versuchtes Tötungsdelikt bewerteten. Der Täter konnte mit seinem Begleiter im Bereich Alsdorf Kurt-Koblitz-Ring/Grenzweg den Bus verlassen und unerkannt flüchten.