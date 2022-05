Am Donnerstagabend : Unfall in der Pontstraße – Polizei sucht Zeugen und Geschädigten

Aachen Eine 22-jährige Frau aus Alsdorf fährt einen jungen Mann auf der Aachener Pontstraße an. Von ihm fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach ihm – und auch nach Zeugen.

Am Donnerstagabend ist es gegen 18.45 Uhr in Aachen auf der Pontstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr eine 22-jährige Frau aus Alsdorf mit ihrem BMW die Pontstraße in Richtung Roermonder Straße. Zum selben Zeitpunkt wollte eine Personengruppe den Fußgängerüberweg an der Kirche Heilig Kreuz überqueren. Dabei wurde ein bislang unbekannter junger Mann von dem Auto erfasst.