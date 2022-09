Kleidung zu Hause wird dicker : Umfrage zum Heizverhalten im Nordkreis

Auf einem digitalen Heizungsregler wird das Frostzeichen angezeigt und signalisiert einen abgestellten Heizkörper – nicht unüblich in diesen Tagen. Foto: dpa/Jens Büttner

Nordkreis Es ist Herbst, es wird kälter, es ist ein üblicher Septemberausklang. Nur das Heizverhalten ist ein anderes. Wie reagieren die Menschen im Nordkreis auf diese Situation? Eine Umfrage.

Ist Ihre Heizung noch aus? Wie lange – glauben Sie – schaffen Sie es zu frieren? Unsere Mitarbeiterin Conny Stenzel-Zenner hat Passanten im Nordkreis zu ihrem Heizverhalten befragt.

Egemen Tecimer, 37, Fachmann für Systemgastronomie aus Würselen: „Ich habe meine Heizung angemacht, als es das erste Mal einstellige Temperaturen gab. Die Erhöhung vom Gaspreis gibt mein Anbieter erst zum 1. November weiter. Bis dahin kostet mein Gas fünf Cent pro Kilowattstunde, dann allerdings 15 Cent. Ich werde also bis November heizen wie immer, und dann wird sich alles ändern. Ich denke, ich werde dann versuchen, mit 18 Grad klar zukommen und nur ab und zu die Heizung höher drehen.“

Egemen Tecimer. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Brigitte Bosse, 68, Rentnerin aus Kohlscheid: „Ich friere nicht und frage mich, warum die Heizung Ende September schon so ein beherrschendes Thema ist. Vor 30 Jahren ging die Heizung erst am 1. Oktober an. Heute habe ich die Heizung selbst im Bad noch nicht an. Wenn ich abends vor dem Fernseher sitze, dann trage ich eine ärmellose Weste und warme selbst gestrickte Socken. Wenn es kalt wird, dann werde ich im Bad sicherlich die Heizung anmachen – aber auch wieder ausmachen, wenn ich nicht mehr im Bad bin.“

Brigitte Bosse. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Michaela Kather, 52, Hausfrau aus Alsdorf: „Wir heizen schon. Seit vielen Jahren haben wir einen Kaminofen. Aber wir haben auch eine Solaranlage. Wurden wir lange Zeit wegen unserer nachhaltigen Energiegewinnung belächelt, schauen jetzt viele neidisch auf unsere Voraussicht. Wir heizen gerade mit Holz, das haben wir seit vielen Jahren auf Lager. Wegen unserer Solaranlage konnten wir im Sommer sicherlich zwölf Wochen duschen, ohne einen Gasverbrauch zu verzeichnen. Allerdings schauen wir nicht entspannt in den Winter, denn dann brauchen wir Gas, und der Gaspreis ist gerade um das Dreifache gestiegen.“

Michaela Kather. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Nicole Palm, 42, Lehrerin aus Alsdorf: „Gerade frieren wir noch nicht, weil wir uns angemessen kleiden. Das bedeutet, dass ich nicht mit T-Shirt und Sommerklamotten zu Hause sitze, sondern eben der Jahreszeit angemessen. Sobald es kälter wird, werden wir versuchen, unsere Temperatur zu Hause auf 19 Grad zu halten. Wir haben eine Gasheizung, uns wird die Erhöhung des Preises mit voller Wucht treffen. Tatsächlich finde ich die ganzen Preissteigerungen nicht schön.“

Nicole Palm. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Tanja Pohle, 50, Sachbearbeiterin aus Herzogenrath: „Bis November werde ich auf jeden Fall frieren, weil ich vorher die Heizung nicht anmachen werde. Für Strom und Gas zahlen wir nun 490 Euro – zuvor waren es 280 Euro. Ich habe mir eine Wärmedecke gekauft, die natürlich mit Strom geheizt wird. Wenn ich mich am Abend eine halbe bis zu einer Stunde in diese Decke einkuschele, ist mir warm. Ich hoffe, dass der Winter nicht so kalt wird.“

Tanja Pohle. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Alexandra Barz, 51, Reinigungskraft aus Würselen: „Ich friere nicht, obwohl ich nicht heize. Unsere Räume sind gut isoliert, weshalb es bei uns noch warm ist. Wir heizen mit Gas, und tatsächlich habe ich jetzt schon Bauchschmerzen, wie sich das mit den Preissteigerungen und mit unserem Verbrauch in Einklang bringen lässt. Unser Gasanbieter will jetzt schon das Doppelte an Kosten haben und dabei ist noch nicht die Pauschale, die wir nach dem Willen der Regierung für Gas zahlen sollen. Am Ende werden wir alles zahlen, denn eines will ich sicher nicht: frieren.“

Alexandra Barz. Foto: Conny Stenzel-Zenner