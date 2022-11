Wer backt das Leckerste? : Streuselbrötchen ist nicht gleich Streuselbrötchen

Region Streuselbrötchenbacken will gelernt sein. Ganz so einfach ist es nämlich nicht, Teigling und Topping harmonisch zu vereinen. Wir haben den Selbstversuch gewagt. Und eine Reise nach Dresden gibt es auch zu gewinnen!

Streuselbrötchen: In der Region sind sie bekanntlich in aller Munde. Als schneller Snack, nicht zu süß, dafür aber mit einer gesunden Portion Kindheitserinnerung und Heimatliebe gewürzt. In so gut wie jeder Bäckerei hierzulande gibt es sie zu kaufen, Nachschub also immer verfügbar. Aber was macht man, wenn der Streuselbrötchenhunger fern der Heimat überhandnimmt? Importieren in Form von Carepaketen ist längst eine gängige Lösung für Exil-Aachener, bedarf aber einer gewissen zeitlichen Koordination. Für jeden, der’s spontaner mag, kursieren diverse Rezepte zum Selbstbacken im Internet.