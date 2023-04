Zuschuss von 200 Euro : Städteregion fördert Solaranlagen für den Balkon

Städteregion Solaranlagen, die einfach an den Balkon montiert werden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Fördermittel der Städteregion reichen für 1000 dieser Anlagen.

Die Städteregion Aachen fördert die Anschaffung von Mini-Photovoltaikanlagen für den heimischen Balkon. Pro Anlage gibt es 200 Euro, um so die Anschaffung der kleinen Kraftwerke attraktiver zu machen. Das hat der Städteregionstag nun einstimmig beschlossen.

Im Haushalt stehen 200.000 Euro bereit, also können insgesamt 1000 steckerfertige Photovoltaikanlagen gefördert werden. Mieter oder Wohnungseigentümer müssen online einen Antrag auf Förderung stellen, die Anlage darf dann seit höchstens zwölf Monaten in Betrieb sein. Das Antragsportal auf www.staedteregion-aachen.de/steckerphotovoltaik wird am 2. Mai ab 9.30 Uhr freigeschaltet. Schon jetzt ist hier zu erfahren, welche Unterlagen für den Antrag beigebracht werden müssen.