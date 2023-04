Absperrbaken fehlten : Staatsanwalt ermittelt nach spektakulärem Sturz in A44-Baustelle bei Broichweiden

Glück im Unglück hatte ein 54-Jähriger aus Hückelhoven, der am 6. März über die Abbruchkante der alten A44-Brücke bei Broichweiden in die Tiefe gestürzt war. Foto: MHA/Polizei Köln

Würselen Ein Hückelhovener war Anfang März bei Broichweiden an der A44-Brückenbaustelle in die Tiefe gestürzt. Absperrbaken fehlten. Wen könnte die Schuld treffen?

Die Staatsanwaltschaft Aachen hat wegen des spektakulären Unfalls an der Abbruchkante der alten A44-Brücke bei Broichweiden die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit fokussiere man sich darauf, herauszufinden, wer als Beschuldigter in Betracht komme, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts, Sprecherin der Aachener Behörde, am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung.

Am frühen Morgen des 6. März war ein 54-jähriger Mann aus Hückelhoven in den eigentlich gesperrten Abschnitt der A44 gefahren und an der Abbruchkante in die Tiefe gestürzt. Die Polizei hatte schnell nach dem Unfall festgestellt, dass auf der Überholspur in Fahrtrichtung Belgien die Absperrbaken fehlten, die bis heute den Verkehr vor der Baustelle – entlang einer durchgezogenen gelben Linie – nach rechts auf die Ersatzbrücke leiten sollen. Wie durch ein Wunder war der Mann nur verhältnismäßig leicht verletzt worden, obwohl sein Auto 25 Meter weit geflogen war, sich überschlagen hatte und am Ende mit dem Dach zuerst in einer Spundwand gelandet war.

Schnell war klar, dass nicht irgendjemand in der Nacht zu jenem Montag mutwillig die Baken hatte mitgehen lassen. Die Absperrung fehlte nach Zeugenaussagen schon ab Freitag, als die Baufirma die Arbeiten an der neuen Brücke vor dem Wochenende beendet hatte. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft will sich zum jetzigen Zeitpunkt zu der Frage, welche Vorwürfe gegen wen genau im Raum stehen, nicht äußern. „Geprüft wird gerade, wer in der Kette verantwortlich ist“, sagte Schlenkermann-Pitts.

Am Anfang dieser Kette kann angesichts der Zeugenaussagen niemand anderer stehen als der Bauarbeiter, der am Freitag bei Arbeitsende die Baken offenbar nicht ordnungsgemäß zurückgestellt hat, nachdem er die Baustelle an der Abbruchkante zum letzten Mal mit einem Fahrzeug verlassen hat. Welche Rolle spielt in der Folge ein Vorgesetzter, der dieses Versäumnis vor Ort hätte bemerken können? Als nächstes in der Kette kommt die Baustellenkontrolle ins Spiel. Denn bei Baustellen im öffentlichen Raum müssen die Sicherungseinrichtungen mindestens einmal täglich kontrolliert werden.

Weil sich Passanten immer wieder einen dummen Scherz erlauben und Schilder, Absperrungen oder Warnleuchten mitgehen lassen oder umstellen, soll mit diesen Kontrollen sichergestellt werden, dass niemand gefährdet wird und alles dort steht, wo es laut verkehrsrechtlicher Anordnung stehen soll. In dieser Anordnung ist ein Verantwortlicher benannt. Er oder ein von ihm Beauftragter muss diese Kontrollen durchführen – und protokollieren.

Laut Polizei war dieser Kontrolleur am Sonntagnachmittag noch vor Ort. Und der erste polizeiliche Zeugenaufruf lässt darauf schließen, dass dessen Protokoll im Gegensatz zu den späteren Zeugenaussagen eine ordnungsgemäß gesicherte Baustelle festhält: Gesucht wurden nämlich zunächst nur Zeugen für einen Tatzeitraum nach der letzten Kontrolle am Sonntagnachmittag bis zum Unfall am Montagmorgen. Diese Begrenzung fand sich in einem zweiten Zeugenaufruf am Tag nach dem Unfall nicht mehr.

Ein Foto von der Abbruchkante am Tag nach dem Unfall: Teile des Unfallwagens liegen auf der Kante. Foto: MHA/Stephan Kreutz

Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft von Amts wegen. Das geschieht immer dann, wenn es sich um strafrechtlich relevante Sachverhalte handelt, bei denen die Ermittler auch ohne Antrag durch einen Geschädigten tätig werden müssen. Im Raum steht beim A44-Unfall damit fahrlässige Körperverletzung oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Bei beiden Straftaten drohen mehrjährige Haftstrafen.

(cs)