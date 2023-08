Fußball-Bezirksliga : Die Mariadorfer lassen sich auch von einem Gleitschirmflieger nicht stoppen

Gekonnte Ballbehandlung: Mariadorfs Taofeek Idowu (links) im Zweikampf mit Stolbergs Justin Müller. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Mariadorf/Stolberg Die Landalemannia feiert einen souveränen 4:2-Erfolg in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Stolberg. Kuriose Szene Ende der ersten Halbzeit.

Nach sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen gibt sich Sebastian Wirtz durchaus selbstbewusst. Der Trainer von Alemannia Mariadorf verneint nicht, dass ein möglicher Aufstieg in die Fußball-Landesliga bei den Schwarz-Gelben auf der Agenda steht. „In diesem Jahr können wir dieses Ziel schon ein wenig offensiver kommunizieren. Wir sind in der vergangenen Saison am Ende Vierter geworden. In der Winterpause standen wir auf Platz zwei, der am Ende für den Aufstieg gereicht hätte. Die Mannschaft ist zusammengeblieben, punktuell haben wir uns sogar noch verstärkt. Daher wäre es aus meiner Sicht verlogen, nun zu sagen, dass wir nur eine gute Saison spielen wollen“, stellt der 30-Jährige klar, der die DJK FV Haaren, den TuS Langerwehe sowie Absteiger Germania Lich-Steinstraß zu den ärgsten Konkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze in der Bezirksliga 4 zählt.

Dem knappen 3:2-Erfolg zum Auftakt beim Hambacher SV ließ die Landalemannia am vergangenen Sonntag einen am Ende hochverdienten 4:2-Erfolg gegen die SG Stolberg folgen. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start: Nach einem präzisen Zuspiel von Justin Müller lauerte Niklas Passenheim am zweiten Pfosten und markierte das 1:0 für die SG (15. Minute). „In den ersten 20 Minuten hat meine Mannschaft ein tolles Spiel gezeigt“, betont Stolbergs Trainer Mirko Braun, der mit großen Personalproblemen nach Mariadorf gereist war. „Wir mussten sogar einen Feldspieler ins Tor stellen. Aber das soll keine Ausrede für die Leistung sein“, ergänzt der 53-jährige Übungsleiter, der mit seinem Team noch vor der Pause drei Gegentreffer schlucken musste. „Die Tore haben wir dem Gegner geschenkt“, bedauert Braun.

Zunächst war es Enes Düven, der nach einer halben Stunde aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. In der 37. Minute legte Philip Derichs mit einem gefühlvollen Schlenzer in den Winkel das 2:1 für Mariadorf nach. Kurz vor der Pause ereignete sich dann die wohl kurioseste Szene an diesem Amateurspieltag. Ein Gleitschirmflieger musste auf dem Sportplatz „Am Südpark“ notlanden. „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt Wirtz und lacht. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Er ist im Bereich der Eckfahne gelandet und dann direkt vom Spielfeld gelaufen.“

Seine Mannschaft ließ sich davon nicht beirren und legte wenig später durch Tim Nießen das 3:1 nach (45. + 3). „Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt, dass wir durchaus noch Luft nach oben haben“, erinnert sich Wirtz. Sein Gegenüber forderte seine Schützlinge hingegen auf, in Durchgang zwei möglichst schnell den Anschluss zum 2:3 herzustellen. „Und dann kassieren wir durch einen individuellen Fehler direkt das 1:4“, bedauert Braun. Joel Klieber nutzte eine Unachtsamkeit in der SG-Hintermannschaft und vollendete aus 16 Metern eiskalt (47.). „Dann war das Ding gegessen. Der Sieg hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können. Positiv war, dass wir in den letzten 20 Minuten noch einmal Gas gegeben haben. Unter dem Strich waren wir aber chancenlos“, gibt der ambitionierte Coach offen zu. Der eingewechselte Dennis Lehmann setzte mit dem 2:4 aus Gästesicht schließlich den Schlusspunkt (83.).

Auf die Stolberger wartet nun „viel Arbeit“, wie Braun weiter ausführt. Am kommenden Wochenende gibt Grün-Weiß Welldorf-Güsten seine Visitenkarte in Gressenich ab. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir durch eine kompakte und geschlossene Mannschaftsleistung die Tore im Umschaltspiel erzielen“, fordert der Trainer, der mit seinen Akteuren vor allem auch im konditionellen Bereich nachlegen will. „Unser Ziel muss es sein, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Die Aufgabe ist durchaus anspruchsvoll.“

Wirtz zeigt sich hingegen erleichtert, dass seine Mannschaft nach zwei Englischen Wochen in Folge ein wenig durchatmen kann. Am kommenden Sonntag ist die Landalemannia dann beim noch punktlosen Schlusslicht Union Würm-Lindern zu Gast. „Wir treffen auf einen Gegner, der überraschenderweise zweimal in Folge recht deutlich verloren hat. In Würm-Lindern auf Rasen wird es sicherlich ein ganz anderes Spiel im Vergleich zu den Begegnungen bei uns auf Kunstrasen. Daher müssen wir die Gegebenheiten erst einmal annehmen“, unterstreicht Mariadorfs Trainer, der den nächsten Dreier mit seinem Team anpeilt.

Die Ergebnisse im Überblick:

Alem. Mariadorf - SG Stolberg 4:2: 0:1 Passenheim (15.), 1:1 Düven (30.), 2:1 Derichs (37.), 3:1 Nießen (45.+3), 4:1 Klieber (47.), 4:2 Lehmann (83.)

Roetgen - Würm-Lindern 2:0: 1:0 Nadenau (20.), 2:0 Witt (80.)

Wenau- Uevekoven 4:1: 1:0 Wolf (30.), 1:1 Jansen (59.), 2:1 Wolf (62.), 3:1 Martins (68.), 4:1 Lotz (90.+3)

Eicherscheid - Lich-Steinstraß 1:3: 0:1, 0:2, 0:3 Goeres (5., 29., 56.), 1:3 N. Wilden (72.)

Oidtweiler - Konzen 1:1: 0:1 Felser (26.), 1:1 Türkmen (48.)

Welldorf-Güsten - Hambach: 1:0 Hermanns (4.), 2:0 Möres (67.), 3:0 Schippers (90.+4)

Erkelenz - Langerwehe 3:2: 1:0 Baliu (14.), 1:1 Gashani (55.), 2:1 Teichert (60.), 2:2 Nickels (69.), 3:2 Nickels (90.+7)