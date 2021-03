Spendenlauf : In kompletter Feuerwehrausrüstung durch die Städteregion

Städteregion Der Feuerwehrmann Stefan Hähnert aus Würselen sammelt mit einem Spendenlauf durch die Städteregion Aachen Geld für den neunjährigen Florian – und das in seiner 25 Kilogramm schweren Ausrüstung.

Wer am heutigen Freitag auf den Straßen der Städteregion Aachen einem Feuerwehrmann begegnet, der es eilig zu haben scheint, der dürfte Stefan Hähnert aus Würselen vor sich haben. Hähnert ist nicht etwa auf dem Weg zu einem Einsatz, sondern auf Spendenlauf. Morgens um acht startete Hähnert in Merzbrück, von dort aus geht es über Alsdorf, Herzogenrath, Würselen, Aachen und Stolberg bis Eschweiler und von dort zurück nach Merzbrück. Alles in allem wird der 22-Jährige 50 Kilometer zurücklegen – und das in seiner 25 Kilogramm schweren Feuerwehrausrüstung.