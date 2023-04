Kryptische Zeichen auf der Hauswand : Sind Gaunerzinken moderner Mythos oder reale Hinweise für Einbrecher?

Städteregion Immer mal wieder werden sie entdeckt: vermeintliche Gaunerzinken, Zeichen, die zwielichtigen Gestalten verraten, wo etwas zu holen ist und wo sie die Langfinger besser weglassen. Aber agieren Kriminelle tatsächlich noch so archaisch?

In der Region kam das in den vergangenen Jahren immer mal wieder vor: In einem Ort werden Markierungen im Umfeld von Wohnhäusern oder Gewerbeimmobilien entdeckt und als sogenannte Gaunerzinken interpretiert. Zeichen also, die von Kundschaftern für Einbrecher hinterlassen werden, um zum Beispiel auf lohnenswerte Ziele hinzuweisen. Zuletzt sollen einige solcher Markierungen in einem Baugebiet im Alsdorfer Ortsteil Hoengen aufgefallen sein. Wie schätzt die Polizei die Situation ein?