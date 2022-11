Nordkreis-Städte suchen Personal : Sichere Jobs, aber für die wichtigsten nicht genug Gehalt

Nordkreis Die Städte im Nordkreis suchen in vielen Bereichen händeringend Leute. Vor allem in den technischen Berufen, mitunter seit Jahren. Aber: Während in einem Rathaus 30 Vollzeitstellen vakant sind, sind es in einem anderen nur zwei.