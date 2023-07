Terrassenwettbewerb : Platz fünf geht an den „Seehof“ in Herzogenrath

Gepflegtes Ambiente in idyllischem Umfeld: Happy Wesner, Inhaber des Seehofs in Herzogenrath, freut sich über den Erfolg beim Leservoting. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Städteregion Aachen/Düren/Heinsberg Der große Terrassenwettbewerb ist entschieden. Unsere Leserinnen und Leser hatten die Möglichkeit, grenzüberschreitend aus über 100 Gastro-Terrassen in der Region ihre Favoriten auszuwählen. Das Ergebnis.

Zum Schluss war es noch richtig spannend: Der große Terrassenwettbewerb ist entschieden, unsere Leserinnen und Leser haben die Top Ten der Outdoor-Destinationen in unserer Region ausgewählt.

Die ersten fünf Gastro-Terrassen werden wir Ihnen in aufsteigender Reihenfolge in den kommenden Tagen vorstellen. Hier zunächst die Plätze 10 bis 6: der Birkenhof in Stolberg-Venwegen, das Bistro des Parkhotels Quellenhof, das Restaurant Haus am See, das Waldrestaurant Gut Entenpfuhl, alle in Aachen, sowie das Landcafé Haus Immendorf in Geilenkirchen.

Platz 5 geht nach Herzogenrath, wo der Gastwirt die Freude darüber quasi im Namen trägt: Herbert Max Wesner, allgemein „Happy“ genannt, Inhaber des „Seehofs“ an der Erkensmühle und Geschäftsführer der dazu gehörenden „I am happy GmbH“.

„Die fünftschönste Terrasse in der ganzen Region, also auch Belgien und Niederlande?“, fragt er sicherheitshalber nochmal nach: „Super!“ Und eigentlich kein Wunder, denn seine Gäste sind nicht nur treue Stammkunden, sondern auch grenzüberschreitend unterwegs. In gepflegtem Ambiente lässt sich auf der stilvoll hergerichteten Terrasse am Herzogenrather Weiher vortrefflich speisen, weiße Tischdecken gehören genauso dazu wie eine abwechslungsreiche Speisekarte, ausgewählte Weine und gut gezapftes Bier. Sowie die Empfehlung, des gewöhnlich hohen Andrangs wegen rechtzeitig zu reservieren.

Dass Gäste, die nach dem Spaziergang im Naherholungsgebiet nur einen Kaffee oder eine Limo trinken wollen und auf der Sonnenterrasse keinen Platz mehr finden, sich mitunter öffentlich enttäuscht äußern, weiß Happy Wesner. „Wenn alles reserviert ist, lässt sich aber nichts machen. Dafür haben leider nicht alle Verständnis.“

Wesner, gelernter Restaurantfachmann, der seine Ausbildung im Aachener Quellenhof absolvierte, ist mit Leib und Seele Gastronom, legt Wert darauf, seine Gäste mit sichtbarem Aufwand willkommen zu heißen. Als er am 1. Juli 2017 den „Seehof“ übernahm, war er als Wirt kein Unbekannter in Herzogenrath. Denn von 1980 an haben er, seine Schwester Annette und später noch Bruder Rudi die Gaststätte „Bergquelle“ in Noppenberg über zwölf Jahre hinweg geführt.

Diverse Gerichte, die sich heute auf der „Seehof“-Speisekarte wiederfinden, sollen bewusst an diese Zeit in der beliebten Ausflugsgaststätte erinnern. Die überbackenen Muscheln und das argentinische Rumpsteak „Tiroler Art“ etwa - und das Schweinefilet „Bergquelle“ natürlich.

Zubereitet unter der Ägide von Küchenchef Dennis Rongen, der genauso von Anfang an zum Kernteam gehört, wie Restaurantfachmann Florian Schumacher. Insgesamt sieben Festangestellte und zahlreiche Aushilfen kümmern sich um das Wohl der Gäste.

Der Chef selbst verfügt über internationale Erfahrung in seinem Metier: Von der „Bergquelle“ führte ihn der Weg seinerzeit in die Schweiz, wo er in Arosa ein Hotel mitführte und in Chur Teilhaber eines Restaurants war. Auch auf einer amerikanischen Cruise Line hat er gearbeitet. Und in einem italienischen Restaurant in England, wo es ihn eigentlich hingezogen hatte, um sein Englisch zu verbessern, wie er erzählt, „doch zum Schluss konnte ich besser Italienisch …“