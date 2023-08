Örtliche Buchhandlungen profitieren nicht immer : Warum die Schulbuchbestellung in Baesweiler und Würselen zur Lotterie wird

Haben in Herzogenrath alle Hände voll zu tun: (v.r.) Jutta und Volker Katterbach sowie Gizem Güven und Sebastian Schauenburg von der Buchhandlung Katterbach. Foto: MHA/Thomas Vogel

Nordkreis Wo werden eigentlich die vielen Tausend Schulbücher bestellt, die jedes Jahr im Nordkreis gebraucht werden? In den Buchhandlungen vor Ort? Nicht unbedingt. Und das hat einen letztlich skurrilen Grund.

Hunderttausende Schulbücher müssen jedes Jahr neu bestellt werden. Eine gute Möglichkeit, den örtlichen Buchhandel zu unterstützen, sollte man meinen. Doch dazu kommt es oft nicht. Denn viele Kommunen beschaffen Schulbücher zentral, wodurch je nach Auftragsvolumen nationales respektive europaweites Vergaberecht Beachtung finden müssen.

Der günstigste Anbieter, so der generelle Hintergrund von Ausschreibungsrichtlinien, soll zum Zuge kommen. Bücher indes unterliegen in Deutschland seit 2002 einer Preisbindung, auch Schulbücher haben feste Ladenpreise. So gibt es keine unterschiedlichen „Nachlasshöchstsätze“ mehr für preisgebundene und nicht gebundene Titel, auch im Rahmen von Ausschreibungen sei eine entsprechende Unterscheidung gegenstandslos geworden, wie das NRW-Ministerium für Schule und Bildung auf seiner Homepage informiert. Mengenrabatte und damit günstigere Angebote sind im Rahmen des Buchpreisbindungsgesetzes nur begrenzt möglich.

Was mit Blick auf die Vergaberichtlinien dazu führt, dass unter den sich auf eine kommunale Ausschreibung hin bewerbenden Buchhandlungen und -lieferanten letztlich das Los entscheiden muss. Was häufig zur Folge hat, dass der mitunter Hunderte-Euro schwere Bücherauftrag Hunderte Kilometer entfernt in andere Bundesländer vergeben wird. So hat die Stadt Heinsberg in diesem Jahr etwa bei einem Unternehmen in Bayern bestellt, und Geilenkirchen orderte in Meißen. Die lokalen Buchhandlungen gingen zu deren Verärgerung leer aus.

Buchhändler Volker Katterbach mit Schulbüchern in einem Lagerraum. Der größte Teil ist längst an die Schulen ausgeliefert. Foto: MHA/Thomas Vogel

Auch die Stadt Baesweiler schreibt Aufträge für Lernmittel, also auch Bücher, für Schulen in ihrer Trägerschaft öffentlich und damit bundesweit aus. „Dies ist vom Gesetzgeber so vorgegeben“, heißt es auf Nachfrage seitens des Fachamtes. Dazu würden die voraussichtlichen Schülerzahlen ermittelt, die Ausschreibung entsprechend vorbereitet. „Diese Regelung wurde getroffen, um die Schulleitungen im Hinblick auf organisatorische Aufgaben zu entlasten.“ Die eingegangenen Angebote von Buchhandlungen aus ganz Deutschland würden vom Rechnungsprüfungsamt auflagengemäß geprüft. Unter denen, die bestehen, werde dann gelost. „Örtliche Buchhandlungen“, so das Fachamt weiter, könnten selbstverständlich ebenfalls ein Angebot abgeben, „jedoch leider nicht bevorzugt behandelt werden“. In diesem Jahr fiel das Baesweiler Los letztlich auf einen Lieferanten in Neuss, so die Info der Pressestelle.

Ein Unternehmen außerhalb von NRW erhielt aus Würselen den Zuschlag für die Schulbuchlieferungen. Früher sei zentral bei örtlichen Buchhandlungen bestellt worden, teilt das Fachamt mit. Seit zwei Jahren werde öffentlich ausgeschrieben. Und zwar über die vor einigen Jahren eingerichtete zentrale Vergabestelle der Stadtverwaltung. Zwei Teilzeitkräfte, so erläutert Würselens Pressesprecherin Miriam Ameri, seien hier ausschließlich mit Ausschreibungen und den entsprechenden Vergaben beschäftigt, verfügten entsprechend über geballtes Fachwissen verfügen, was auch im Sinne von Transparenz, Korruptionsschutz und Rechtssicherheit wichtig sei. Nicht zuletzt sei Wirtschaftlichkeit ein Faktor, die höchstmögliche Rabattierung von 15 Prozent eben nur bei entsprechend hohem Auftragsvolumen erzielbar. „Natürlich wäre uns auch lieber, wenn wir lokal vergeben könnten“, sagt Ameri. Doch das gäben die Ausschreibungsrichtlinien aktuell eben leider nicht her.

Knapp vor Schuljahresbeginn seien die Bücher in diesem Jahr angekommen, einige fehlten ganz, berichtet Frank-Michael Becker, Direktor des Gymnasiums der Stadt Würselen, auf Nachfrage. Was natürlich auch an den Verlagen liegen könne, relativiert er sofort. Alles in allem sieht er wenig Grund zur Beanstandung, außer, dass es hilfreich wäre, bei Fehllieferungen respektive Verspätungen zu wissen, wer sich kümmert: „Wir müssen dann jedes Mal klären, an wen wir uns wenden können.“ Weswegen die Lernmittelbestellungen eines der Themen bei der kommenden Schulleiterkonferenz sein sollen. Eine gute Kommunikation, rechtzeitige Lieferung und Transparenz bezüglich der Ansprechpartner sind die Kriterien, die Becker bei der Schulbuchlogistik für unerlässlich hält. Bezüglich der Frage nach lokalen Vergaben stellt er klar: „Regionalität ist gut, aber wenn es Vorgaben gibt, muss man sich dem fügen.“

Anders wird das Schulbuch-Procedere in Herzogenrath gehandhabt: „Die Schulen bestellen die von ihnen gewählten Lernmittel in Eigenregie“, teilt Renate Wallraff, Beigeordnete für Soziales, Bildung und Familie, mit. Eine Ausschreibung ergebe keinen Sinn, „da Buchpreisbindung besteht und auch der äußerst mögliche Rabatt festgelegt ist“. Da es wegen der Preisbindung keinen Preiswettbewerb und „faktisch keinen Servicewettbewerb“ gebe, werde die Intention einer öffentlichen Ausschreibung nicht erreicht, hat Herzogenraths Fachamt bereits in einer Beratungsvorlage für den Stadtrat im Juni 2010 festgestellt. Wegen einer dem Gesamtauftragsvolumen entsprechend höheren Rabattierungsmöglichkeit war auch in Herzogenrath bis dahin die Schulbuchbestellung zentral erfolgt. Ein Preisnachlass indes, so stellte die Verwaltung seinerzeit auch klar, dem der Verwaltungsaufwand gegenüber stehe.

Und ein Service, wie ihn letztlich nur Lieferanten von vor Ort bieten könnten, wie Jutta und Volker Katterbach, Inhaber der gleichnamigen Buchhandlungen in Herzogenrath und Kohlscheid, gegenüber unserer Redaktion darlegen. So könne es eben immer einmal vorkommen, dass falsche Buchtitel ausgeliefert respektive bestellt worden seien: „Ich fahre dann hin und hole die falschen Bücher wieder ab“, berichtet Jutta Katterbach. Unbürokratisch werde dann neu bestellt und entsprechend zeitnah wieder ausgeliefert. „Wir haben auch schonmal kurz vor einer Abi-Prüfung schnell noch neue Wörterbücher in eine Klasse gebracht“, verweist sie auf den generell guten Kontakt zu den Schulen. Auch einzelne Nachbestellungen für später auf eine Schule kommende Schüler seien kein Problem.

40 Tonnen Schulbücher seien es insgesamt gewesen, die in diesem Jahr für Rodas Schulen geordert und ausgeliefert werden mussten. Und zwar auf Wunsch teilweise sogar bis in die Klassen. Ein Service, den „Garagenfirmen“, die sich nur dem Schulbuchgeschäft widmen und bundesweit an allen möglichen Ausschreibungen beteiligen, nicht leisten könnten, da die Bindung zu den Schulen einfach fehle.

Verweist auf langjährige Erfahrung bei der Bestellung von Schulbüchern: Nicole Thater, Buchhändlerin in Alsdorf. Foto: MHA/Thomas Vogel

Auch in Alsdorf setzt man bei den insgesamt 13 Schulen auf Dezentralität, weswegen das Bestellwesen unterschiedlich ausfalle, wie Schulamtsleiter Stephan Maaßen mitteilt: „In einigen Schulen beschaffen die Eltern – zumindest teilweise – die neuen Bücher selbst, und dies gilt dann als Eigenanteil an den Lehr- und Lernmitteln.“ In manchen Schulen könnten Schulbücher auch über den jeweiligen Förderverein geordert werden. Maaßen: „Oft ist es aber auch so, dass nicht jede Schule die gleichen Lehrbücher nutzt und darüber hinaus auch Bücher über mehrere und unterschiedlich viele Schuljahre genutzt werden.“ Die Organisation der Schulbuchbestellungen erfolge daher „ausschließlich und unmittelbar durch die Schulen selbst, um zielgenau dem Schulkonzept entsprechend Schulbücher bestellen zu können“.

Vornehmlich bestellt wird auch in Alsdorf vor Ort, in der Buchhandlung Thater. Selbst bei den Büchern, die seitens der Eltern besorgt würden, wie Inhaberin Nicole Thater darlegt. Zwar habe der Online-Handel das Volumen des örtlichen Buchhandels geschmälert, „aber wir haben immer noch genügend Kunden, die die Bücher bei uns bestellen.“

Schnelligkeit, selbst bei Nachlieferungen, schildert auch sie als Vorteil lokaler Auftragsvergabe. Und durch die 35-jährige Erfahrung ihrer Buchhandlung sehe man manche Bestellirrtümer vorab „und kann diese in Absprache mit der Schule noch vor einer Falschlieferung korrigieren“.

Vom Idealismus, den die örtliche Buchhandlung mitbringt, zeugt durchaus auch folgender Hinweis der jungen Buchhändlerin bezüglich der Lieferkonditionen der Schulbuchverlage: „Die Schulen erhalten in der Regel 12 Prozent Rabatt – je nach Modell richtet sich das nach dem Buchpreisbindungsgesetz –, den der Buchhandel trägt, nicht der Verlag. Und von dem, was übrig bleibt, zahlen wir die Transportkosten zu uns und zu den Schulen, Personal und Miete – wir benötigen zum Glück keine temporär angemieteten Räumlichkeiten zur Kommissionierung, viele andere Buchhandlungen aber schon.“