Probezelten in Hergenrath : Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf Namibia-Reise vor

Freuen sich auf die große Tour zur Partnerschule in Windhoek: Jolina Leichtfuß (l.) und Nele Bach vom Gymnasium Baesweiler. Foto: MHA/Bernd Schaffrath

Alsdorf/Baesweiler/Hergenrath Nichts dem Zufall überlassen wollen die Lehrerinnen und Lehrer aus Alsdorf und Baesweiler, wenn sie im September auf Klassenfahrt gehen. Denn das Ziel ist eine Partnerschule in Namibia. Daran hängt allerlei Aufwand in Sachen Vorbereitung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schaffrath

Schulpartnerschaften sind heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Eine ins südafrikanische Namibia ist wiederum etwas Besonderes. Initiiert wurde sie im Frühjahr 2020. Jetzt fliegen 20 Schüler mit fünf Lehrkräften auf den südlichen Nachbarkontinent, um Land und Leute näher kennenzulernen, aber auch eigene Horizonte zu erweitern.

Gemeinsam entwickelten die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Alsdorf und das Gymnasium der Stadt Baesweiler mit der „Havana Projekt Secondary School“ in Windhoek dieses außergewöhnliche Schulprojekt, das jetzt mit ganz besonderem Leben gefüllt wird.

Und das Ganze kam so: Im Sommer 2019 verbrachte das Lehrerehepaar Annette Arlt und Johannes Stollwerk ihren Urlaub in Namibia. Begleitet wurden sie von der gebürtigen Aachenerin Lena Palm, die seit einigen Jahren in Windhoek lebt. Im ehemaligen Township Katutura hat Palm das Hilfsprojekt „Wadadee Care“ gegründet. „Von den Begegnungen und dem Engagement der Menschen dort waren wir tief beeindruckt“, berichten Arlt und Stollwerk.

Auch das Entzünden eines Lagerfeuers will geübt sein: Robert Schüttrumpf und Damian Roeszies von der Alsdorfer Gustav-Heinemann-Gesamtschule wissen, wie’s geht. Foto: MHA/Bernd Schaffrath

Bei weiteren Gesprächen in Namibia entstand die konkrete Idee einer besonderen Schulpartnerschaft. „Als Lehrende der Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf (Arlt) sowie des Gymnasiums der Stadt Baesweiler (Stollwerk) waren wir der Meinung, dass unsere Schüler damit wertvolle Lebenserfahrungen sammeln und davon profitieren können“, erinnern sie sich noch intensiv an die Zeit in Südafrika.

Info Spenden für den Förderverein Schulpartnerschaft Spenden für den Förderverein Schulpartnerschaft AlBa und Namibia e.V. sind möglich über: Sparkasse Aachen, IBAN DE 84 3905 0000 1073 7266 04, Verwendungszweck „Studienfahrt Namibia“. Spendenquittung wird ausgestellt. Vereinssitz: Otto-Hahn-Straße 16-18, 52499 Baesweiler Kontakt: AlBa.Namibia@gmail.com

Drei Jahre später: Ortswechsel. Mit ihren Schülern befinden sich Annette Arlt und Johannes Stollenwerk und ihren Mitstreitern Britta Schmutzer, Birgit Van den Berghen und Jochen Rantz auf dem Natur-Zeltplatz Hammerbrücke im belgischen Hergenrath. Zelte für ein Probelager sind aufgestellt. Die Lagerfeuerstelle ist errichtet. Gerade findet das „Chaos-Spiel“ statt, nachdem sich die Schüler aus Alsdorf und Baesweiler zunächst bei Kennenlernspielen „gemischt“ haben.

Lieder am Lagerfeuer gehören dazu: Die Schülerinnen und Schüler aus Alsdorf und Baesweiler haben sich beim Probe-Campen in Belgien auch besser kennengelernt. Foto: MHA/Bernd Schaffrath

Nach einer Bewerbungs- und intensiven Vorbereitungsphase sind sie es, die am 27. September nach Afrika aufbrechen und diese Schulpartnerschaft mit jungem Leben erfüllen werden. Dabei lernen sie die Partnerschule mit Schülern und Lehrkräften kennen, arbeiten in gemischten Projektgruppen an Themen aus Sport, Musik, Kunst, Klimaschutz und Kommunikation, betrachten die gemeinsame Geschichte (von 1884 bis 1915 war Namibia deutsche Kolonie, Anm. d. Red.), reisen aber auch ins Land, wo sie in einem Zeltlager einige Tage die Natur hautnah erleben wollen.

Und darauf bereiten sie sich per Probezelten in Hergenrath vor. Zunächst müssen die 16- bis 19-jährigen Schülerinnen und Schüler sowie ihr Lehrerteam „zusammenwachsen“, sich noch besser kennenlernen, als in der theoretischen Vorbereitungszeit in den beiden weiterführenden Schulen. Schließlich wollen sie sich in Namibia selbst verpflegen und sich dazu vorab intensiv organisieren.

Damit das Chaos-Spiel zum Kennenlernen nicht zum Chaos wurde, gab es klare Spielregeln. Foto: MHA/Bernd Schaffrath

Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigen sich die Jugendlichen auf dem Lagerplatz an der Hammerbrücke hoch interessiert an dem, was auf sie zukommt. Auch wenn es für den 16-jährigen Damian Roeszies etwa die erste Flugreise sein wird. Bange ist ihm nicht, dennoch hat er ein wenig Respekt. Schließlich werden er und die gesamte Gruppe rund 14 Stunden unterwegs sein, inklusive Zwischenstopp und zweistündigem Aufenthalt in Addis Abeba. Dafür wollen sie sich noch einheitliche T-Shirts anschaffen. „So werden wir als Gruppe besser wahrgenommen, was auch den Check-in erleichtern soll“, hat man Johannes Stollwerk empfohlen.

Auch für den 18-jährigen Glody Mbunga wird es eine besondere Erfahrung werden. Seine Eltern stammen aus dem Kongo, und er will auf dem südafrikanischen Kontinent Erfahrungen mit den verschiedensten Kulturen sammeln. Selbst sei er Christ, weiß aber, dass es in Namibia viele Religionen gibt, und so ist er gespannt auf das multikulturelle Zusammenleben dort. „In der Schule haben wir uns mit Namibia intensiv beschäftigt“, berichtet der 18-jährige Ben Grafen, der sich nun darauf freut, die Menschen vor Ort persönlich kennenzulernen. Und die 16-jährige Leonie freut sich vor allem darauf, die Menschen, die Natur und vor allem die Tiere live zu erleben, schließlich steht auch eine Safari an.

So unterschiedlich die einzelnen Interessen sind, eines eint die Gruppe: Mit ihrer Reise wollen sie auch die Schule vor Ort mit ihren Schülern und Lehrkräften unterstützen. Die Schule wurde 2015 gegründet und liegt im Stadtteil Katutura, einem ehemaligen Township von Windhoek. 20 Lehrer betreuen dort 500 Schüler. Mit Begründung der Schulpartnerschaft gründete sich hier auch der „Förderverein Schulpartnerschaft AlBa und Namibia e.V.“, über den schon verschiedene Projekte unterstützt werden konnten, etwa die Finanzierung von Schulbüchern. Auch „Menschen helfen Menschen“, das Hilfsprojekt unserer Zeitung, hat sich bereits unterstützend beteiligt. „Wir möchten aber noch mehr“, hofft Johannes Stollwerk auf weitere Spenden. „Der Wert der Bildung ist der Weg aus der Armut“, wissen er und seine Kollegen nur zu gut auch durch Berichte aus der Partnerschule in Windhoek.