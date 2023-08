Feuerteufel : Schon wieder brennt es in der Baesweiler Innenstadt

Die Feuerwehr in Baesweiler rückte am frühen Sonntagmorgen zu zwei Bränden am Straßenrand aus. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Baesweiler Die Serie der Brandstiftungen in der Baesweiler Innenstadt bricht nicht ab. Am frühen Sonntagmorgen musste die Polizei zwei Mal ausrücken.

In Baesweiler hat es am frühen Sonntagmorgen erneut gebrannt. Es sind die Brände Nummer 18 und 19 seit Anfang Juni in der Innenstadt. Dieses Mal wurden nach Angaben der Polizei ein Auto und drei Sonnenschirme entzündet.

Der Wagen stand in der Kirchstraße. Er brannte demnach gegen 5.15 Uhr komplett aus. Die drei Sonnenschirme standen quasi um die Ecke in der Maarstraße in einer Außengastronomie. Zu dieser Stelle wurde die Polizei gegen 4 Uhr gerufen. Auch sie sind laut Polizei nicht mehr nutzbar.

Die Häufung der Feuerwehreinsätze im Baesweiler Zentrum rund um den Kirchplatz ist in den vergangenen Monaten „unnatürlich hoch“ gewesen, hatte der Führer des Löschzuges Baesweiler der Freiwilligen Feuerwehr, Olaf Gärtner, vorige Woche gegenüber unserer Zeitung gesagt. Bislang ist es bei dieser Brandserie in Baesweiler bei Sachschäden geblieben, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei hofft, durch Hinweise der Bevölkerung den oder die Täter zu erwischen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter 0241/9577-31101, außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-34210 oder per E-Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de wenden.

(cs)