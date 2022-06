Corona, Krieg und Inflation : Reisebranche blickt mit Sorge auf den wirtschaftlichen Negativ-Trend

Christiane Kühnel im Kundengespräch. Foto: Matheo Spieker/MAtheo Spieker

Nordkreis Eine stichprobenartige Umfrage in Reisebüros des Nordkreises gibt einen interessanten Einblick in die Branche, die in den vergangenen Jahren massiv litt. Denn: Das Reiseverhalten hat sich geändert.