Wettbüro in Würselen : Raubüberfall mit Schusswaffe – Polizei sucht Zeugen

Wettbüro in Würselen

Würselen Ein Mann überfällt ein Wettbüro in Würselen mit einer Schusswaffe. Mit einer Plastiktüte voll Geld flüchtet er in Richtung Alsdorf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro an der Kaiserstraße in Würselen sucht die Polizei nach dem Täter. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben bisher nicht zur Ergreifung des unbekannten Mannes geführt, so dass das Amtsgericht Aachen einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat.