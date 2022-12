SEK-Einsatz in Setterich : Polizei nimmt Mann vorläufig fest, der mit Waffe gedroht hat

Update Baesweiler Eine „Bedrohungslage“ hat am Vormittag im Baesweiler Stadtteil Setterich einen SEK-Einsatz ausgelöst. Was bislang bekannt ist.

Im Baesweiler Stadtteil Setterich hat es am Freitagvormittag einen SEK-Einsatz gegeben. Ersten Informationen zufolge hatten sich „mehrere Personen“ in einer Wohnung in einem Wohnblock am Westring verschanzt. Da eine Person mit einer Waffe gedroht habe, rief die Polizei das Sondereinsatzkommando hinzu.