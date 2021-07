Oldtimer gestohlen : Polizei gibt Tipps zum Diebstahlschutz

Erneut wurde in der Region ein Oldtimer (Porsche 911, Symbolbild) gestohlen. Die Polizei gibt Tipps zum Diebstahlschutz Foto: Polizei Düsseldorf/dpa/-

Service Aachen Noch unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch einen Oldtimer, der auf einem Firmengelände abgestellt war. Die Täter kamen laut Zeugen auf einem Motorrad aus den Niederlanden.

Am Mittwochabend entwendeten unbekannte Tatverdächtige in der Straße „Am Weiweg“ in Würselen einen auf einem Firmengelände abgestellten Oldtimer.