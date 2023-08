Neues Programm der VHS Nordkreis : Auch Heizen mit Wärmepumpen und Solarstrom auf dem Lehrplan

Neues Programm der VHS Nordkreis Aachen vorgestellt: Leiterin Jana Blaney (r.) und Stellvertreterin Daniela Freiberger setzen als Blickfang auf Möhren, um auf die neuen Angebote zum Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Foto: Karl Stüber

Nordkreis Das neue Halbjahresprogramm setzt neben Bewährtem auf Angebote zu aktuellen Themen und Trends, etwa Leben im Tinyhaus oder wie aus Schottergärten wieder blühende Lebensräume werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karl Stüber

Drei frisch aus dem Erdreich gezogene Möhren baumeln an einer Hand auf dem Titelblatt des neuen Programms der VHS Nordkreis Aachen. Konzentriert sich das kommunale Weiterbildungszentrum für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen im Herbst und Winter auf Ernährungstipps? Mitnichten. Das am 28. August beginnende neue Semester dieser Volkshochschule bietet weiterhin das gewohnt und bewährt breit gefächerte Kurs- und Veranstaltungsangebot für Interessierte ab 16 Jahren – setzt aber auch neue Akzente.

Dabei hat das Team von VHS-Leiterin Jana Blaney die Finger am Puls der Zeit und greift aktuelle Themen und Trends auf. Des Kaninchens liebstes Mümmelgemüse steht symbolhaft für Nachhaltigkeit. In der Programm-Rubrik „Gesellschaft“ haben die VHS-Macher und Macherinnen hierzu ein informatives und innovatives Programm zusammengestellt, wie jetzt Blaney und die stellvertretende VHS-Leiterin Daniela Freiberger erläuterten.

Da geht es beispielsweise in einer Workshopreihe um die Themen „Mut zum eigenen Gärtnern“, „Aus Schottergärten wieder blühende Lebensräume gestalten“, „Heizen mit Wärmepumpen“, „Selber Solarstrom erzeugen“, „Leben im Tiny House“, „Nachhaltige Finanzplanung“ und anderes mehr. Aktuelle Themen also.

Das gilt ebenso für informative Veranstaltungen wie die unter dem Titel „German Angst – Demokratie in Gefahr“ und „Europa in unruhigen Zeiten“. Weiter geht es mit „Zeitzeugengesprächen mit ukrainischen Flüchtlingen“ oder „Legalisierung von Cannabis?“ – jeweils verbunden mit der Einladung zum Diskurs, denn es geht hier nicht um Belehrung „mit dem erhobenen Zeigefinger“, sondern um Informationen und Meinungsaustausch, wie Blaney betont.

In den neu eingerichteten Speaking-Clubs können die Teilnehmenden ihren Wortschatz in Englisch, Italienisch und Spanisch anwenden und erweitern. Der Mut, „fremde“ Sprachen anzuwenden, soll gefördert werden, wie Daniela Freiberg sagt. „Dabei kommen wir komplett ohne Lehrwerk aus.“ Heißt: Da muss man schon Grundkenntnisse mitbringen oder sie parallel erwerben. Um speziell das Hörverständnis zu fördern und das Kinoerlebnis authentischer zu machen, werden in Kooperation mit dem Metropolis Filmtheater in Würselen Filmvorführungen im Originalton organisiert.

In Kooperation mit der Stadtbücherei in Alsdorf wird eine ganz besondere Lesung angeboten – und das gebührenfrei. Angelina Boerger, Autorin des Buches „Kirmes im Kopf – Wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich AD(H)S habe“, wird am 28. September in der Stadthalle Alsdorf (ab 19.30 Uhr) zu Gast sein.

Info Geschäftsstellen und Dozentensuche Das neue Programm der VHS Nordkreis Aachen ist auf der Homepage der Fortbildungseinrichtung einfach als download zu bekommen. Die Adresse lautet www.vhs-nordkreis-aachen.de. Vier Geschäftsstellen halten Informationsmaterial bereit und sind Anlaufstellen. Die Zentrale befindet sich in Alsdorf, Übacher Weg 36, 02404/9063-0, E-Mail: info@vhs-nordkreis-aachen.de; Geschäftsstelle Baesweiler, Grabenstraße 11, 02401/9300-20; Geschäftsstelle Herzogenrath, Erkensstraße 1, 02406/6664-11; Geschäftsstelle Würselen, Klosterstraße 7, 02405/42581-75. Unter dem Motto „Talente gesucht!“ will die VHS Nordkreis den Kreis der Lehrenden groß halten und um Kompetenzen erweitern. Dabei geht es um die Fachbereiche Fremdsprachen, Gesundheitskurse, Berufliche Bildung und IT, Politik und Gesellschaft, Eltern-Bildung und Bildung, Kultur und Kreativität, Essen und Trinken, Mathematik, Natur und Technik, Deutsch als Fremdsprache und Integrationskurse.

Einen breiten Raum im Betätigungsfeld der VHS nehmen weiterhin Kurse zum ersten und erweiterten sowie mittleren Schulabschluss ein, wie Leiterin Blaney sagt. Es heißt „Back to School“. „Wir erarbeiten mit den Schülern und Schülerinnen jeweils berufliche Perspektiven“, sagt Freiberger. Dies motiviere dazu, bei der Stange zu bleiben. Sowohl für die Betroffenen als auch angesichts des Fachkräftemangels gesamtgesellschaftlich sei dies sehr wichtig.

Hier setzt das Angebot zur „Vorbereitung auf einen beruflichen Abschluss im Dienstleistungsbereich“ an, wobei es explizit um die Bereiche Pflege, Gastronomie und Privathaushalte geht. „Eine Chance, um den Weg aus der Geringfügigkeit zu gehen!“, argumentiert die VHS. Heißt: bessere Bezahlung bei entsprechender Qualifikation. Das Angebot ist ein Vorkurs zum eigentlichen Kurs mit externer Abschlussprüfung zum/zur staatlich geprüften Hauswirtschafter/in und wurde in Kooperation mit der VHS Eschweiler auf die Beine gestellt.

Neben vielfältiger Eltern-Kind-Bildung wendet sich die VHS Nordkreis mit speziellen Fortbildungen an Erzieher und Erzieherinnen, so mit den Themen „Sich selbst im Blick“ als Anleitung zur Stressbewältigung, „Wenn Eltern sich trennen“ und „Fastfood und Alternativen“. Zeitgemäß dürften auch die vielfältigen Optionen zur Stressreduktion sein, um sich in einer zunehmend turbulenten Welt Ruhepausen zu gönnen, wie Freiberger sagt.

Bewährt hat sich das sogenannte „9-Euro-Gesundheitsticket“, das dazu dienen soll, den richtigen Kurs zu finden. Mit diesem Ticket ist jeweils ein Termin in drei verschiedenen Kursen zum Reinschnuppern verbunden.

Neugierig dürften viele Baesweiler auf die neue „BürgerMitteBaesweiler“ sein, die derzeit auf dem Gelände des Rathauses an der Mariastraße errichtet wird. Hier wird auch die VHS Nordkreis Räume nutzen und Anlaufstelle sein. Iris Tomczak-Pestel, Technische Dezernentin der Stadt Baesweiler, wird am 23. November um 19 Uhr durch die „neue Bürgermitte“ führen.

Außergewöhnlich dürfte die Aufführung des Theaterstücks „D’r Kelder“ (Der Keller) sein. Hier geht es um die Evakuierung von Kerkrade im Jahr 1944. Die Aufführung findet in der Kirche St. Willibrord, Willibrordstraße 9, in Herzogenrath am 19. November statt (Beginn 18 Uhr).