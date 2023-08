Konzert auf Burg Wilhelmstein : Milow geht in Würselen auf Tuchfühlung

Ganz nah dran am Publikum: Der belgische Sänger Milow (Mitte), begleitet von Gitarrist Tom Vanstiphout und Sängerin Nina Babet. Foto: Stefan Schaum

Würselen Der belgische Singer-Songwriter begeistert das Publikum auf Burg Wilhelmstein mit Akustikversionen seiner Hits und ganz viel Nähe.

Mehr Nähe geht am Ende nicht. Als Milow sich nach 80 Minuten unter tosendem Applaus von der Bühne der Burg Wilhelmstein verabschiedet, lässt er für die Zugabe sein Mikrofon mitten zwischen die pickepackevollen Sitzreihen stellen. Mit seinem Bad im Publikum schafft er noch einmal einen besonderen Moment in einer Show, die von Beginn an mitreißend ist.

Mit „kleinem Besteck“ ist der belgische Songwriter nach Würselen gekommen. 2008 hatte er mit einer intimen Akustikversion des Songs „Ayo Technology“ des Rappers „50 Cent“ seine Karriere gestartet. Und viel mehr als Akustikgitarren gibt es auch an diesem Abend nicht zu hören. Begleitet von Gitarrist Tom Vanstiphout und Sängerin Nina Babet, die hier und da zum Akustikbass greift, schafft Milow eine Atmosphäre, die einfach packend ist. Dazu trägt nicht zuletzt ein beeindruckend transparenter Sound bei, der auch die leiseren Momente bis in die letzten Sitzreihen kristallklar rüberbringt.

Seine volle Bandbesetzung vermisst der 42-Jährige ausdrücklich nicht. „Wir genießen die Freiheit sehr, die uns solche Unplugged-Shows bieten“, sagt er. Anfangs noch auf Englisch, denn es dauert eine gute Stunde, bis ihm einfällt, dass er mittlerweile richtig gut Deutsch spricht. Seine Sprachkenntnisse hatte er für seine Teilnahme am TV-Format „Sing meinen Song“ aufpoliert und so schwärmt er dann in charmantem Tonfall auf Deutsch von der besonderen Atmosphäre, die die Freilichtbühne bietet.

Kleine Anekdoten aus seiner Musikkariere gibt es ebenso zu hören. Nicht nur heitere. Vor dem Song „Lay Your Worry Down“ erinnert er an die schwere Zeit des Lockdowns, während dem sein Schlagzeuger Oscar Kraal an Krebs verstarb. „Es fällt so oft schwer, fröhlich nach vorne zu schauen, doch wir müssen die glücklichen Momente immer genießen!“ Das Stück widmet Milow an diesem Abend der kürzlich gestorbenen Sängerin Sinéad O’Connor, deren größten Hit „Nothing Compares 2 U“ Nina Babet am Ende des Songs anstimmt.

Überhaupt werden viele der vertrauten Milow-Songs bei diesem Auftritt ganz neu verpackt und ausgebaut. Sei es ein Rap-Part von Cameos „Word up“, der am Ende des Hits „Howling At The Moon“ eingestreut wird oder das lange Outro von „Ayo Technology“, das Tom Vanstiphout mit Hilfe einer kleinen Kickdrum beinahe zum Disco-Stampfer macht – das Trio glänzt immer wieder mit besonderen Ideen und zeigt sich dabei spielfreudig ohne Ende.