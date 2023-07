Spider Murphy Gang : Auf Burg Wilhelmstein lässt Rock’n’Roll die Mauern beben

Die Spider Murphy Gang spielt für das Publikum auf Burg Wilhelmstein. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Würselen Die jung gebliebene Spider Murphy Gang wird beim Sommer-Festival auf der Burg Wilhelmstein von einem euphorischen Publikum umjubelt.

950 Menschen feiern den Rock’n’Roll, tanzen, singen, klatschen in die Hände – daran kann selbst ein stürmischer Gewitter-Regen kurz vor 20 Uhr nichts ändern, bei dem sich rundum die Bäume biegen. Die oberen und seitlichen Ränge der Open-Air-Bühne von Burg Wilhelmstein in Würselen-Bardenberg sind blitzschnell leer, die Zuschauer retten sich auf die Treppen, durchnässt, gut gelaunt.

Von Anfang an sind die Mitglieder der Spider Murphy Gang begeistert von diesem lebendigen Publikum. Das Wetter beruhigt sich, jetzt ist es purer Rock’n’Roll, der die Burgmauern beben lässt. Eine noch immer frische, wilde Truppe ausgezeichneter Künstler zeigt, was diese Musik kann. 1977 gegründet, sind sie inzwischen von einem zum nächsten Jubiläum gewandert – nie ohne Gründungsmitglied Günther Sigl (Bass/Gesang), Frontmann mit unverkennbarer Stimme an der Spitze – frech, eindringlich, bayrisch. Viele wissen, was er singt – das ist gut, denn Mundart und Mikros vertragen sich nicht.

Zu ihrem Konzert auf der Burg haben die sechs Könner ihre wichtigsten Hits mitgebracht, werfen sich mit Biss in die Münchener Bussi-Gesellschaft bei „Schick, Schick Schickeria“ und werden beim „Skandal im Sperrbezirk“ gefeiert – „Rosi“ kommt nie in die Jahre. „Sommer in der Stadt“ bleibt ein poetisches Stück München, ein bisschen herbe Romantik.

Die „Rock’n’Roll Schuah“ werden sie nie ablegen, im Gegenteil. Ab und zu klingt das Schaffen von Chuck Berry auf, gibt es flott swingende Erinnerungen an die 50er- und 60er-Jahre – und an die Neue Deutsch Welle. So schaffen sie es, dass eine vollbesetzte Arena das „Peep, peep“ aus dem ironisch-träumerischen Song „Ich schau Dich an“ punktgenau mitsingt. Was an diesem Abend besonders beeindruckt, sind die Sololeistungen der Männer um einen dynamischen Günther Sigl – stark Barny Murphy (Bass), vielseitig und virtuos Ludwig Seuss (Piano, Keyboard, Akkordeon), einfallsreich Willie Duncan (Gitarre, Hawaii-Gitarre), kraftvoll und virtuos Andreas Keller am Schlagzeug, voller Überraschungen Otto Staniloi (Saxofon). Sie alle erhalten Raum, locken die Fans in nahezu akrobatische Improvisationen, um dann wieder sicher beim Grundthema zu landen.