Nordkreis : Kommunen fordern Kostenübernahme für Flüchtlingsunterbringung

Platz für 288 Personen : Ehemalige Cinram-Druckerei ist nun Flüchtlingsunterkunft Bis zu 288 Flüchtlinge finden in einer neuen Unterkunft in Alsdorf vorläufig Obdach. Was erwartet die Menschen bei ihrer Ankunft in der großen Halle an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße?