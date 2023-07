Eurode Bahnhof in Herzogenrath : Kinderspiel wird zum Kunstprojekt

Künstlerin Sabina Flora mit Stille-Post-Kunst: Das Werk Nr. 97 (links) von Claudia Pomowski hat zu Werk Nr. 98 von Barbara Weiland (rechts) inspiriert. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Herzogenrath Die in Köln lebende Künstlerin Sabina Flora hat das „Stille Post Projekt“ entwickelt. Nun erreicht das Flüsterprojekt den Eurode Bahnhof in Herzogenrath.

Geflüsterte Worte wandern von einem zum nächsten und immer weiter. Was am Ende dabei herauskommt, ist eine unerwartete Botschaft, eine witzige Verwirrung, eine Verwandlung, die oft mit dem Ursprungssatz nur noch wenig zu tun hat – und doch bleibt er die Quelle. Aus der Idee eines Kinderspiels – der „Stillen Post“ – hat die in Köln lebende Künstlerin Sabina Flora das „Stille Post Projekt“ entwickelt, das sie seit 2017 zusammen mit ihren Kollegen Rainer Lehmann und Norbert Bücker pflegt und fortführt. Am Sonntag, 16. Juli (Eröffnung 12 Uhr) kommt die „Stille Post“ im Kunsthaus Eurode Bahnhof in Herzogenrath an. Bis zum 13. August sind rund 110 Arbeiten von gut 100 Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland zu sehen. Ob Malerei, Collage, Zeichnung, Fotografie, Video oder Objekt – alle sind wie die Glieder einer Kette miteinander verbunden – ein Gesamtkunstwerk, bei dem die einzelne Persönlichkeit hinter dem Gedanken eines künstlerischen Miteinanders zurücksteht.

Was Sabina Flora mit einem eigenen kleinen Objekt angestoßen hat – eine Zigarillo-Schachtel, die zarte Flugsamen eines Löwenzahns und das Bild eines Kraken hütet –, geht wie eine Welle durch Gedanken, Gefühle und Botschaften der Beteiligten. Das Prinzip ist schlicht: Künstlerin oder Künstler senden ein Werk an jemanden, der es gut aufbewahrt und von diesem Werk inspiriert, mit der Arbeit an einem eigenen Kunstwerk beginnt. Das schickt er an den nächsten – und so weiter. Später treffen sich alle Werke zur Ausstellung.

Eine erste Präsentation gab es mit 22 Beteiligten im „Kutscherhaus“ Recklinghausen. Die Resonanz war groß, es kamen neue „Mitspieler“ hinzu. Der „rote Faden“ verknüpft inzwischen über 100 Werke und Menschen miteinander. „Es kommt darauf an, den gemeinsamen Gedanken zu entdecken“, sagt Sabina Flora. Manchmal kreisen die Ideen auf wundersame Weise, gibt es etwa das romantische Foto einer Korsage, deren Form abstrahiert wird und schließlich in einem weich geformten Etwas wieder auftaucht, obwohl dieser Künstler vom Korsage-Foto nichts weiß. Sabina Flora hat zahlreiche Verbindungen dieser Art entdeckt und ist immer wieder verblüfft von Zusammenklängen – von einer bunten Fläche aus Kunststoffbändern etwa, die von dem (oder der) nächsten in einen Regenbogen verwandelt wird, vom geisterhaft-unglücklichen Bildnis, das zum schönen Mädchen wird, oder vom zerbrechlichen Gefäß aus Glas, das bei einer eleganten Dame fortgeführt wird, die sich ein Getränk servieren lässt.

„Stille Post“ ist ein Kaleidoskop, denn jeder Beteiligte bringt Erfahrungen, Gefühle und Ideen mit – mal heiter, oft ernst. Da kann ein graues Element zu heiterem Rosa mutieren mit dem Satz: „Jetzt esse ich mein Eis im Bett“. Der Krake von Sabina Flora taucht noch hier und da auf – und man kann seine Wanderschaft gar nicht erklären. „Was in diesem Prozess entsteht, ist wichtiger als die Summe der Teile“, sagt sie. Wichtig: Kein Objekt steht zum Verkauf, die kreative Kette wird nicht unterbrochen.