Städtische Kitas im Nordkreis : Kein Mangelbetrieb trotz der Corona-Krise

Auch wenn einige städtische Kitas in den Nordkreis-Kommunen von Gruppen- und Einrichtungseinschließungen betroffen sind, bewerten die Jugendämter die aktuelle Situation als kontrollierbar. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nordkreis Die Corona-Pandemie hat zwar Auswirkungen auf die städtischen Kitas im Nordkreis, aber ganze Einrichtungsschließungen sind bisher selten. Trotzdem lautet das Resümee: Mehr Unterstützung wäre hilfreich.

Es sei zu einfach gedacht, alles auf die Coronavirus-Pandemie zu schieben – so lautet der gemeinsame Tenor der Jugendämter in den Nordkreis-Kommunen. Es stimme zwar, die Krise habe nach wie vor Auswirkungen auf die städtischen Kindertagesstätten, auch wenn in den Einrichtungen seit Beginn des neuen Kitajahres Mitte August wieder größtenteils Regelbetrieb herrscht. Das Virus sei aber nicht der alleinige Grund für die Personallage im Kitabereich. Sabine Schäfer führt diese Feststellung aus: „Den Fachkräftemangel hatten wir auch schon vor Corona, und es war auch vorher nicht immer möglich, die Stellen eins zu eins zu besetzen“, sagt die stellvertretende Leiterin des Jugendamts in Alsdorf. In den sieben städtischen Kitas dort sei es in den wenigsten Fällen so, dass Erzieher an dem Virus erkrankt sind.

Was nun allerdings noch hinzukomme, seien die normalen Alltagsbeschwerden in der Winterzeit: „Man ist einfach vorsichtiger geworden und wird schon bei einem Schnupfen direkt hellhörig.“ Das gleiche sich aber mit der Tatsache aus, dass die Eltern ihre Kinder auch zuhause behalten, wenn diese Erkältungserscheinungen haben. Es komme allerdings in einzelnen Fällen vor, dass die Mitarbeiter die Eltern fragen, ob Betreuungszeiten gekürzt werden können, um Personalausfälle aufzufangen, sagt Sabine Schäfer.

Diese Einschätzung der Lage bestätigt ihr Kollege Manfred Schmidt: „Es passiert immer mal wieder, dass wir einzelne Gruppen und ganze Einrichtungen schließen müssen, aber noch sind wir im grünen Bereich, was die Gesamtsituation betrifft“, sagt der Leiter des Referates Jugend, Schulen und Sport in Alsdorf. Wenn das passiere, sei es eine Möglichkeit, Personal aus besser besetzten Einrichtungen zur Unterstützung in andere Kitas zu holen. Auch die „Alltagshelfer“ seien hilfreich: Im Rahmen eines Landesprogramms nutzen die städtischen Kitas in Alsdorf Helfer, die nicht-pädagogische Aufgaben wie Reinigung und Desinfizieren übernehmen und somit die pädagogischen Kräfte entlasten. Dieses ursprünglich bis Dezember befristete Programm will die Landesregierung ausweiten. „Wir haben Interesse daran, die Verträge zu verlängern, und werden das auch machen, wenn die Möglichkeit besteht“, betont Manfred Schmidt.

Lesen Sie auch Liveblog : Coronavirus in NRW: Die aktuellen Entwicklungen

Auch in Würselen werden in den vier städtischen Kindertagesstätten Alltagshelfer eingesetzt, berichtet Svenja Willeke. „Grundsätzlich ist unsere Personalsituation so, dass wir es nach wie vor aufgefangen bekommen“, sagt die Abteilungsleiterin für die Kindertagesbetreuung. Zu Corona-Zeiten sei die Gewährleistung der Betreuung natürlich schwieriger, sodass auch in Würselen Eltern in einzelnen Fällen darum gebeten werden, ihre Kinder an einigen Tagen vorzeitig abzuholen. „Bei einem dringenden Betreuungsbedarf finden wir aber trotzdem Lösungen“, bekräftigt Willeke. Personal innerhalb der städtischen Kitas auszutauschen, sei möglich, aber bisher noch nicht in Anspruch genommen worden.

Auf diese Option soll in Baesweiler nach Möglichkeit verzichtet werden: „Die Personalsituation ist ohne Frage angespannt, und ein Verschieben von Personal aus anderen Einrichtungen ist zwar zulässig, wird aber derzeit nur als äußerstes Mittel angewendet.“ Der Grund dafür sei, dass das coronabedingt nicht empfehlenswert ist, sagt Sebastian Heyn, Leiter des städteregionalen Jugendamtes, das für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Baesweiler zuständig ist.

Aktuell sei in Baesweiler eine Einrichtung betroffen, in der eine Erzieherin am Coronavirus erkrankt ist. Deshalb ist die dreigruppige Kindertagesstätte derzeit nur mit einer Notgruppe und reduzierten Betreuungsumfängen geöffnet. In allen weiteren städtischen Kitas gebe es aktuell keine Einschränkungen und keine positiven Fälle. Sebastian Heyn ergänzt: „Das war vor einigen Wochen allerdings noch anders, zum damaligen Zeitpunkt gab es mehrere coronabedingte Einrichtungsschließungen. Die Situation hat sich mittlerweile also spürbar entspannt.“ Trotzdem gebe es im Vergleich zum Vorjahr höhere Fehlzeiten der Beschäftigten in den neun städtischen Kitas.

Strengerer Weg

Die drei kommunalen Kindertageseinrichtungen in Herzogenrath wiederum schlagen einen noch strengeren Weg ein: Dort ist nicht nur das Verschieben von Personal aus anderen Einrichtungen nicht erlaubt, sondern auch das gruppenübergreifende Einsetzen von Mitarbeitern. „Dadurch müssen wir bei Quarantänefällen oder Erkrankungen dann nur eine Gruppe und keine gesamte Einrichtung schließen“, erläutert Gabriele von Wnuck, Leiterin der Kindertagespflege in Herzogenrath, die Maßnahme.

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Betreuungsumfänge reduziert werden mussten, damit ein Schichtbetrieb der Erzieher in den Gruppen nicht nötig ist. „Die Rückmeldung der Eltern dazu war positiv, da sie es begrüßen, dass der Betrieb so überhaupt aufrechterhalten werden kann“, sagt Gabriele von Wnuck. So musste nach einem positiven Corona-Test einer Erzieherin eine Gruppe für etwa zehn Tage geschlossen werden, aber noch keine Einrichtung in städtischer Trägerschaft vollständig, resümiert die Leiterin der Kindertagespflege in Herzogenrath.

Auf die Unterstützung von Alltagshelfern setzen auch die städtischen Kindertageseinrichtungen in Herzogenrath: „Wenn der Erlass verlängert wird, würde ich es begrüßen, wenn sich ab Januar mehr interessierte Bürger dafür bei uns melden.“ Dass das Landesprogramm eine große Entlastung für die Mitarbeiter und sehr gefragt ist, zeigt Gabriele von Wnucks Vorstoß: „Wir könnten durchaus noch zwei, drei Alltagshelfer mehr gebrauchen.“