Känguru gesucht : Ausbruchskünstler Boomer büxt ein zweites Mal aus

Landgraaf Nur sehr kurz hat sich das Wallaby-Männchen Boomer mit seinem Gehege zufriedengegeben. Erst am 16. Juli wurde es nach zwölftägiger Suche eingefangen, jetzt ist es schon wieder ausgebüxt und wird gesucht.

Das Wallaby-Männchen Boomer hat wieder Reißaus genommen. Es war erstmals am 4. Juli aus seinem Gehege im niederländischen Landgraaf entwischt und konnte am 16. Juli vor einer Firmenhalle in Herzogenrath von der örtlichen Feuerwehr wieder eingefangen werden.