Angriff auf Alsdorfer Rentner : Innere Stimme soll Tod eines 79-Jährigen befohlen haben

Mit einer besonders schweren Gewalttat hatte die Polizei am 31. Mai dieses Jahres am Alsdorfer Burgpark zu tun. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen/Alsdorf Das Aachener Schwurgericht muss entscheiden, ob der 21-jährige Welajatkhan A. wegen versuchten Mordes an einem 79-Jährigen verurteilt oder in die Psychiatrie eingewiesen wird. Er hatte den Mann am Alsdorfer Burgpark niedergetreten.