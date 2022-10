Herzogenrath : Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Herzogenrath Unfall in der Voccartstraße: Die beiden Autofahrerinnen sind im Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Herzogenrath sind zwei Frauen schwer verletzt worden, wie die Polizei Aachen am Montagmorgen mitgeteilt hat. Der Unfall ereignete sich schon am vergangenen Freitag gegen 15 Uhr in der Voccartstraße. Die Autos der beiden Fahrerinnen sind dort frontal zusammengestoßen. Die beiden Frauen, 50 und 56 Jahre alt, mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Sie wurden anschließend in Krankenhäuser eingeliefert.