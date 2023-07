Brandstiftung? : Wieder brennt es in der ehemaligen EBV-Zentrale in Kohlscheid

Dieses Mal brannte es in der alten Direktorenvilla im rückwärtigen Teil des EBV-Komplexes. Foto: MHA/Wolfgang Sevenich

Herzogenrath In der alten EBV-Zentrale in Kohlscheid hat es am Montagnachmittag erneut gebrannt. Die Roermonder Straße wurde für rund 20 Minuten vollgesperrt. Vermutlich liegt erneut Brandstiftung vor.

Rund sechs Wochen nach dem Großbrand der ehemaligen EBV-Hauptverwaltung in Herzogenrath-Kohlscheid musste die Feuerwehr am späten Montagnachmittag erneut ein Feuer in dem geschichtsträchtigen Gebäudekomplex löschen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war die Ursache erneut Brandstiftung.

Die Herzogenrather Feuerwehr wurde um Punkt 17 Uhr alarmiert, wegen eines Feuers in einer Gewerbeeinheit. Als die Einsatzkräfte feststellten, dass die Rede von der alten EBV-Zentrale war, rückten sie unter dem Eindruck der Ereignisse von Mai vorsorglich mit großer Mannstärke aus: mit Kräften der hauptamtlichen Wache und der Löschzüge Kohlscheid und Herzogenrath. Die Roermonder Straße wurde für rund 20 Minuten vollgesperrt, und das mitten im Berufsverkehr.

Das Feuer war im ersten Stock der ehemaligen Direktorenvilla ausgebrochen, die dem abseits der Roermonder Straße gelegenen Teil des großen Gebäudekomplexes zuzurechnen ist. Dort brannte Unrat. Glücklicherweise war die Rauchentwicklung frühzeitig entdeckt worden, sodass die Einsatzkräfte das Feuer innerhalb kürzester Zeit löschen konnten. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet und umfassend überprüft. Als der Feuerwehreinsatz gegen 17.45 Uhr beendet wurde, war bereits die Polizei vor Ort, um ihre Ermittlungen aufzunehmen. „Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass eine Selbstentzündung vorlag“, sagte Markus Albert, Einsatzleiter der Feuerwehr, kurz nach Beendigung der Löscharbeiten zu unserer Zeitung.