Serie „Sommertypen“ : Wie Rettungsschwimmerin Krause auch schon mal erhitzte Gemüter kühlt

Petra Krause verstärkt im Sommer das Bäderteam im Herzogenrather Freibad als Rettungsschwimmerin – und hat schon so einiges erlebt. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Serie Herzogenrath Sie halten auch bei hohen Temperaturen unverdrossen alles im Blick: Rettungsschwimmer. Wie Petra Krause mit solchen Badegästen umgeht, denen die Sommerhitze zu Kopf gestiegen ist.

Es ist noch kühl an diesem Morgen im Freibad am Buschhofer Weg, der Beckenüberlauf plätschert still vor sich hin, ansonsten herrscht Ruhe. Petra Krause (63) blickt über die schimmernde Wasserfläche, sie genießt diese Zeit des Tages. Nur die Frühschwimmer ziehen friedlich ihre Bahnen, Stammgäste, von denen kein Ungemach zu erwarten ist. „Dennoch“, so sagt Krause, „auch wenn wir uns jetzt hier so nett unterhalten, habe ich natürlich immer ein Auge darauf, was im Sportbecken passiert.“ Schließlich könne es sein, dass plötzlich jemand einen Krampf oder Schlimmeres, einen Herzinfarkt gar, erleidet. Krause und ihre Kollegen wissen dann ganz genau, was zu tun ist.

Das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber ist Voraussetzung für den verantwortungsvollen Job am Beckenrand. Das alle zwei Jahre verlängert werden muss, wie Krause erläutert. Durch eine theoretische und eine praktische Prüfung. 400 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten, davon unter anderem 200 Meter in Rückenlage „mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit“, wird dabei gefordert. 50 Meter Transportschwimmen gehören ebenfalls zum anspruchsvollen Prüfungsumfang, genauso wie 25 Meter Streckentauchen, Abtauchen bis auf fünf Meter Tiefe, 30 Meter Schwimmen in Kleidung, aber auch Übungen und Fertigkeiten wie das Heraufholen eines fünf Kilogramm schweren Tauchrings oder die Lösung aus einer Umklammerung durch einen Befreiungsgriff. Ertrinkende, so muss man dazu wissen, neigen in ihrer Todesangst dazu, sich an ihrem Retter festzuklammern und bringen so letztlich beide Gefahr; das gilt es im Notfall natürlich tunlichst zu verhindern.

Zu den geforderten theoretischen Kenntnissen gehört neben einem Erste-Hilfe-Lehrgang das Wissen um Rechte und Pflichten bei Hilfeleistungen, die Bedienung von Rettungsgeräten – und vieles mehr.

Petra Krause sieht man die stille Freude darüber an, über all diese Fähigkeiten zu verfügen. Wassersport ist ihr Ding, seitdem sie denken kann. „Schon in der Grundschule habe ich meinen Klassenkameraden gezeigt, wie man schwimmt“, erzählt sie. Was seinerzeit zur Empfehlung seitens der Schulleitung führte, das Kind doch in einen Schwimmverein zu geben. Beim Aachener SV 06 wurde die Schülerin angemeldet, „denn da spielten meine Tante und mein Onkel Wasserball“.

Die begeisterte Schwimmerin wählte schließlich den Beruf der Masseurin, arbeitete zunächst in einem Gesundheitszentrum, gab dort unter anderem Schwimmkurse. Später wechselte sie zur Stadt Aachen, wo sie als festangestellte Rettungsschwimmerin und „Allrounderin“ im Bäderbereich tätig war.

Gut aufeinander eingespielt: Petra Krause (r.) schätzt den Kontakt besonders auch zu ihren festangestellten Kollegen, hier Rettungsschwimmerin Rosi Körlings und Fachangestellter Glib Frank. Foto: MHA/Beatrix Oprée

13 Jahre lang, bis eine schlimme Erkrankung sie aus der Bahn warf. Schwere Operationen folgten, schließlich die Erwerbsminderungsrente. Zusammen mit ihrem Ehemann Werner, den sie, ausgewiesener Alemannia-Fan („Mitglied seit 43 Jahren“), einst auf dem Tivoli kennenlernte, beschloss sie, „nur noch zu leben“, wie sie erzählt. So tauschten die Krauses ihren Immobilienbesitz in Aachen gegen eine altersgerechte Zweizimmer-Wohnung in Kohlscheid.

Und ein Wohnmobil. „Jetzt sind wir immer ein halbes Jahr auf Reisen.“ Fuerteventura und zwei Monate Italien waren es zuletzt. Und nach der Freibadsaison im September geht es über Frankreich und Spanien nach Portugal. „Man muss das Leben nutzen, denn irgendwann kommt der Tag, an dem sich alles ändert“, hat sie zum Credo erhoben.

Und da die Krauses nicht während der allgemeinen Urlaubszeit reisen wollen, kam im vergangenen Jahr die Stellenanzeige der Stadt Herzogenrath gerade recht: „Rettungsschwimmer als Saisonkräfte gesucht – da habe ich mich natürlich sofort gemeldet!“

Während Petra Krause das erzählt, winkt sie plötzlich drei Jungs im Teenager-Alter zu, die gerade über die gelbe Rutsche am unteren Ende des Freibadgeländes ins Auffangbecken geplatscht sind. „Nur mit den Füßen, nicht mit dem Kopf voran rutschen!“, stellt sie entschieden klar und zeigt auf das Schild mit den Verhaltensregeln. Das Trio ist einsichtig und bittet Rettungsschwimmerin Krause wenige Minuten später, das Einer-Sprungbrett am Sportbecken zu öffnen. Um mit wachsender Freude Arschbombe auf Arschbombe folgen zu lassen.

So glimpflich wie in diesem Fall laufen Ermahnungen bei weitem nicht immer ab. Dass in nahezu jedem Freibad mittlerweile Security-Personal patrouilliert, ist klares Indiz dafür, dass der Ton im und rund um öffentliche Pools rauer geworden, der Respekt vor dem Aufsichtspersonal geschrumpft ist. „Früher zuckte man schon, wenn der Bademeister nur guckte“, erinnert sich Krause. Heute werde erstmal diskutiert, seien es vornehmlich jugendliche Gruppen, die sich buchstäblich in Machtkämpfen übten, „die ausprobieren, wie weit sie gehen können, bevor sie rausgeworfen werden“, wie die 63-Jährige darlegt.

Die Fähigkeit, Konflikte durch bestimmtes, aber höfliches Auftreten zu lösen, ist da gefragt: „Und da muss man sich leider auch schon mal einen bösen Spruch geben lassen.“ Ihr früherer Chef in Aachen habe ihr dazu einmal geraten: „Petra, was die da gerade gesagt haben, galt nicht Dir, sondern Deiner Arbeitskleidung!“

Und platsch! Aufmerksamkeit ist besonders gefragt, wenn einer der Sprungtürme geöffnet ist. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Richtige Randale indes habe sie, auch im viel größeren Hangeweiher in Aachen, nie erlebt. Auf die Frage nach der unverschämtesten Badegastbegegnung allerdings muss Petra Krause nicht lange nachdenken. Mit immer noch spürbarer Empörung berichtet sie von dem Mann, der sich mit brennender Zigarette im Wasser tummelte: „Als ich ihn darauf hinwies, dass Rauchen im Becken verboten ist, drückte er seine Zigarette aus und warf sie hinter sich auf die Wiese.“ Die Aufforderung, die Kippe doch bitte wegzuräumen, habe er dann mit schlimmsten Beschimpfungen unter der Gürtellinie quittiert.

Erfahrungen, wie sie auch Krauses Kollegen teilen. „Unflätig betitelt zu werden, ist fast schon an der Tagesordnung“, pflichtet Rosi Körlings, festangestellte Rettungsschwimmerin, bei. Und Glib Frank, Fachangestellter für Bäderbetriebe, berichtet: „Da wird auch gespuckt, und es wird sich über einen lustig gemacht, sobald man sich rumdreht.“ Gelassenheit ist da immer noch das beste Rezept.