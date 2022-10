Stadt fährt Modelle aus China : Wie Herzogenrath trotz leergefegtem Markt an E-Autos kam

Es war nicht einfach, hat aber doch noch geklappt: Rodas Stadtverwaltung konnte am 20. September fünf MG 5 beim Händler abholen. Gerrit Heidenreich war an der Beschaffung beteiligt. Foto: MHA/Thomas Vogel

Herzogenrath An E-Autos zu kommen, ist aktuell ein schwieriges Unterfangen – auch für eine Stadtverwaltung, wie man in Herzogenraths Rathaus erfahren musste. Am Ende blieb ein Zeitfenster von wenigen Stunden, um zum Zug zu kommen.