Künstler für Malabon : Werke von Armin Mueller-Stahl werden auf Burg Rode gezeigt

Herzogenrath Eine Ausstellung mit Werken von Armin Mueller-Stahl ist im November auf Burg Rode zu sehen. Neben Originalen auf Leinwand und Papier werden grafische Arbeiten gezeigt.

Nach fast zwei Jahren ohne eigene Veranstaltungen freuen sich die Organisatoren der Projektgruppe Malabon und Dritte Welt in Zusammenarbeit mit der Galerie de Bernardi und Burg Rode eine außergewöhnliche Ausstellung zugunsten ihrer Projekte in den Slumgebieten von Malabon präsentieren zu können. „Lange mussten wir zittern, ob die Ausstellung wegen des Sanierungsbedarfs der Burg überhaupt stattfinden kann“, so Herbert Schmerz, der Vorsitzende der Projektgruppe. „Aber jetzt ist alles in trockenen Tüchern, und wir können beide „Wohnzimmer“ für 85 Arbeiten nutzen.“