Entscheidung des Schwurgerichts : Wasim A. muss nach Messerattacke in der Psychiatrie bleiben

Verfahren am Aachener Landgericht : Videoaufnahmen zeigen Messerattacke in der Regionalbahn Als Wasim A. am 13. Mai 2022 in den Zug steigt, können die anderen Passagiere nicht ahnen, dass er sie alle für Verfolger hält. Plötzlich sticht er mit einem Küchenmesser auf sie ein. Eine Überwachungskamera filmt die Tat.